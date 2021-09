Keine Schweigeminute vor Liechtenstein-Spiel

FIRO/FIRO/SID/

Keine Schweigeminute vor deutschem Qualifikationsspiel

Vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein am Donnerstag (20:45 Uhr) in St. Gallen wird es keine Schweigeminute für Fürstin Marie geben.

Die Ehefrau von Liechtensteins Staatsoberhaupt Hans Adam II. war am 21. August im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Die angeordnete siebentägige Staatstrauer endete am vergangenen Samstag.