Wegen Mbappé: Mölders schießt gegen Real Madrid

via www.imago-images.de

Sascha Mölders blickt auf den FC Bayern, BVB und Real Madrid

Die Transferperiode ist beendet. Auch in diesem Sommer haben die Bundesligisten um den FC Bayern und Borussia Dortmund viel Geld in die Hand genommen, um ihre Kader zu verstärken. Noch spektakulärer ging es in den anderen europäischen Topligen zu. Drittliga-Profi Sascha Mölders sieht die Entwicklungen im Profifußball kritisch und geht besonders mit Real Madrid hart ins Gericht.

"Wenn wir jetzt mal nach Europa schauen und Corona einbeziehen, ist das schon ein absoluter Wahnsinn, was da in diesem Sommer passiert ist", kommentierte der Angreifer von 1860 München die jüngsten Transfers in seiner "kicker"-Kolumne.

Mit Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Manchester United) und Antoine Griezmann (Atlético Madrid) haben zahlreiche Stars ihren Arbeitgeber gewechselt. Mit Kylian Mbappé hätte sich beinahe noch ein weiterer prominenter Name in die Liste eingereiht.

So liebäugelte der PSG-Angreifer öffentlich mit einem Transfer zu Real Madrid. Doch trotz eines kolportierten Angebots von 220 Millionen Euro lehnten die Pariser einen Verkauf des 22-Jährigen letztlich ab.

"Real Madrid soll es zum Beispiel ganz schlecht gehen, sagte Florentino Pérez vor ein paar Monaten. Deshalb die Super League, die war überlebenswichtig", kritisierte Mölders das Verhalten der Königlichen: "Wenn es jemandem finanziell schlecht geht und er trotzdem über 200 Millionen Euro für einen Spieler (Kylian Mbappé) bietet, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, puh, dann möchte ich gar nicht wissen, was passiert, wenn es dem armen Real Madrid mal wieder besser geht."

Mölders: Lieber BVB als Messi oder Ronaldo

Der 36-Jährige sei froh, dass "die deutschen Vereine diesen Zirkus nicht mitmachen" würden. "Bei uns herrscht scheinbar noch Vernunft. Und Leipzig, ja gut. So ist das eben, wenn man erfolgreich ist. Dann kommt der FC Bayern um die Ecke und holt dir deine besten Leute weg", sagte Mölders und spielte dabei auf die Transfers von Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer an.



Dennoch präferiere der Routinier die Bundesliga rund um den FC Bayern und BVB. "Ich schaue mir lieber Dortmund an als Messi oder Cristiano Ronaldo", meinte Mölders, der mit 1860 München zurück in die 2. Bundesliga möchte.