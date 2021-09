So teuer sind die Frankfurter Last-Minute-Deals wirklich

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Sam Lammers wechselte auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt

Auf der Zielgeraden des Transferfensters hat sich Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in dieser Woche noch mit Sam Lammers und Krstijan Jakic verstärkt. Der Mittelstürmer und der Mittelfeldmann kommen jeweils für ein Jahr auf Leihbasis und sollen den zuletzt kriselnden Hessen schon kurzfristig weiterhelfen.

Jetzt wurde bekannt, wieviel die Frankfurter Eintracht wirklich für die beiden Spieler ausgegeben hat, die von Atalanta Bergamo (Lammers) beziehungsweise Dinamo Zagreb (Jakic) in die Main-Metropole gewechselt sind.

Laut einem Bericht des "kicker" kostet Stürmer Lammers 1,5 Millionen Euro Leihgebühr. Eine anschließende Kaufoption soll es für den 1,91 m großen Angreifer nicht geben, sodass er nach derzeitigem Stand im nächsten Jahr wieder nach Bergamo zurückkehren wird. Dor besitzt er noch ein Arbeitspapier bis 2023.

Anders stellt sich die Situation bei Kristijan Jakic dar. Der 24-Jährige hat zunächst ebenfalls eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro gekostet. Im Falle des Frankfurter Klassenerhalts würde aber eine Kaufverpflichtung greifen, nach der die SGE noch einmal knapp 3,5 Millionen Euro an den kroatischen Rekordmeister überweisen müsste. Das Volumen für den Transfer würde sich demnach insgesamt auf knapp fünf Millionen Euro erhöhen.

Eintracht Frankfurt fehlt es vorne noch an Durchschlagskraft

Vor allem vom Niederländer Lammers erhofft sich der neue Frankfurt-Trainer Oliver Glasner direkt erste Impulse in der Offensive. Nach den Abgängen von Top-Torjäger André Silva zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig und Leihspieler Luka Jovic zurück zu Real Madrid fehlt es in der Offensive noch an der nötigen Durchschlagskraft.

In den bisherigen drei Bundesliga-Begegnungen hat der Europa-League-Teilnehmer gerade einmal drei Treffer erzielt und war zudem in der ersten Runde des DFB-Pokal am SV Waldhof Mannheim gescheitert.