Wirbel um de Jong: Berater enthüllt peinliche Barca-Panne

Luuk de Jong läuft für den FC Barcelona auf

Nicht nur aufgrund des Abgangs von Lionel Messi sorgte der FC Barcelona in der abgelaufenen Transferperiode für jede Menge Gesprächsstoff. So verliehen die Katalanen Antoine Griezmann am Deadline-Day zu Atlético Madrid und holten im Gegenzug den Ex-Gladbacher Luuk de Jong. Dabei ist dem spanischen Erstligisten offenbar eine kuriose Panne unterlaufen.

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist herrschte beim FC Barcelona Hektik. Nachdem der FC Chelsea Saúl Níguez von Atlético verpflichtete, schickte Barca seinerseits Griezmann nach Madrid. Um die daraus resultierende Lücke im Angriff zu schließen, sicherte sich der 26-fache Meister kurz vor Ladenschluss noch de Jong vom FC Sevilla.

Allerdings wäre die Leihe des 31-Jährigen, der zwischen 2012 und 2014 bei Borussia Mönchengladbach spielte, fast gescheitert. Das enthüllte de Jongs Berater Louis Laros nun gegenüber dem "Algemeen Dagblad".

"Mit Ricky van Wolfswinkel habe ich bereits zweimal den internationalen Rekord des 'Last-Minute-Transfers' gebrochen", erklärte Laros über den Deadline-Day: "Der Stress an so einem Abend, pfff … Das ist überhaupt nicht lustig."

Formfehler sorgte für Verzögerung

Nach Angaben des redseligen Beraters habe de Jong erst um 23:54 Uhr, also sechs Minuten vor Ablauf der Wechselfrist, die finale Unterschrift unter den Vertrag mit dem FC Barcelona gesetzt. Um 23:59 Uhr seien die offiziellen Unterlagen bei der Liga eingegangen.

Doch damit nicht genug: Laut Laros kam es bei der Überprüfung der Dokumente zu einem peinlichen Formfehler. So habe der FC Barcelona angegeben, dass de Jong in den Niederlanden geboren sei. Dabei kam der Mittelstürmer am 27. August 1990 im Schweizer Aigle zur Welt.



"Eine solche Formalität muss dann geprüft und diskutiert werden", verriet Laros: "Noch mehr Ärger und Stress. Zum Glück hat alles geklappt, aber deshalb hat es auch so lange gedauert." Aufgrund dessen wurde der Transfer erst in der Nacht zu Mittwoch offiziell.