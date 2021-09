Adli: Entscheidung gegen Bayern fiel im "letzten Moment"

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Ging nicht zum FC Bayern, sondern zu Bayer Leverkusen: Amine Adli (l.)

Amine Adli ist das neue große Versprechen von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen. Der 21-jährige Franzose hätte jedoch auch zum FC Bayern wechseln können, wie er am Donnerstag bei seiner Vorstellung am Rhein verriet.

"Die Entscheidung zwischen Leverkusen und Bayern habe ich im letzten Moment getroffen", bekannte Amine Adli wenige Tage nach dem Transfer vom FC Toulouse. Leverkusen überwies Berichten zufolge 7,5 Millionen Euro für den Angreifer, der einen Langzeitvertrag bis 2026 unterzeichnete.

Die Wahl auf Bayer 04 fiel letztlich auch aufgrund der Überzeugungsarbeit von Neu-Trainer Gerardo Seoane. "Meine Familie und ich haben uns die Vorhaben der Trainer angehört. Mir erschien das Projekt hier bei Bayer Leverkusen sehr interessant. Dann haben wir uns darüber unterhalten, was das Beste für mich ist und am Ende fiel die Wahl auf Leverkusen. Das ging sehr schnell."

Amine Adli: Eindruck von Bayer-Trainer Seoane "hat sich bestätigt"

Adli habe sich letztlich erst "nach Gesprächen mit dem Trainer für Bayer Leverkusen entschieden. Er hat mir die Ziele erklärt und dass der Klub stark auf junge Spieler setzt. Die Mannschaft ist auch sehr jung und das sind viele positive Dinge, die den Ausschlag für Bayer Leverkusen gegeben haben". Er sei überzeugt, nun "im richtigen Klub" zu sein.

Seine Entscheidung für den Werksklub hat der fünffache U18-Nationalspieler Frankreichs nicht bereut, "mein erster Eindruck vom Gespräch mit Gerardo Seoane hat sich vollkommen bestätigt". Adli, der am vergangenen Spieltag nach Einwechslung gegen den FC Augsburg (4:1) sein Debüt in der Bundesliga feierte und zuvor lediglich vier Einsätze in der Ligue 1 vorweisen konnte, ist davon überzeugt, in Leverkusen "Fortschritte zu machen".

Mit seinem Ausbildungsverein FC Toulouse verbrachte der Youngster die vergangene Spielzeit in der Ligue 2. Dabei kam er auf 33 Einsätze und acht Tore.