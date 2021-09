VfL Bochum kassiert Test-Niederlage

FIRO/FIRO/SID/

Testspiel: Bochum verliert seinen Test gegen Deventer

Der VfL Bochum hat in den sechs Tests von Fußball-Bundesligisten am Donnerstag als einzige Mannschaft eine Niederlage quittieren müssen. Die Westfalen unterlagen in einem Aufsteiger-Duell dem niederländischen Ehrendivisions-Klub Go Ahead Eagles Deventer 0:2 (0:1).

Erfolgreich verliefen dagegen für Bochums Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth, den SC Freiburg, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld die Standortbestimmungen während der Länderspielpause. Der FSV Mainz 05 verbuchte unterdessen ein Remis.

Fürth setzte sich gegen Zweitliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg mit 2:1 (1:1) durch. Die in der Meisterschaft noch sieglosen Kleeblätter drehten die Begegnung nach einem Rückstand durch Treffer von Neuzugang Cedric Itten und Branimir Hrgota noch zu ihren Gunsten.

Auch Freiburg gelang fünf Tage nach dem Auswärtserfolg im Bundesliga-Südwestderby in Stuttgart erneut mit 3:2 (0:2) gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich eine Aufholjagd. Nach dem Anschlusstreffer der Breisgauer durch Manuel Gulde sorgte Nils Petersen mit einem Doppelpack für den Sieg der Mannschaft von Trainer Christian Streich.

Arminia Bielefeld siegt knapp

Wie Petersen für Freiburg war auch Mateo Klimowicz bei Stuttgarts 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg zweimal erfolgreich. Nach seinem Doppelpack im ersten Durchgang markierte Philipp Klement den Treffer zum Endstand.

Knapper setzte sich Bielefeld in einem weiteren Vergleich zwischen Ober- und Unterhaus mit 2:1 (1:0) beim ostwestfälischen Rivalen SC Paderborn durch. Nach der Führung durch Janni Serra und dem dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber stellte Robin Hack nach bislang drei Unentschieden der Arminen in der Meisterschaft den Sieg für das Team von Bielefelds Coach Frank Kramer erst in der Schlussphase des Nachbarschaftsduells sicher.

Mainz konnte bei der Nullnummer gegen Zweitligist Karlsruher SC nicht an Form seines vorangegangenen 3:0-Erfolgs am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Fürth anknüpfen.