Max Meyer folgt U21-Europameister zu Fenerbahce

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Max Meyer schließt sich Fenerbahce in der Türkei an

Nach seinem glücklosen Gastspiel beim 1. FC Köln hat Max Meyer einen neuen Arbeitgeber gefunden. Den ehemaligen Schalker zieht es zu Fenerbahce. Der türkische Klub gab zudem einen weiteren prominenten Transfer bekannt.

Zwei Monate lang befand sich Meyer auf der Suche nach einem neuen Verein. Nachdem der 25-Jährige im Juli mit dem portugiesischen Erstligisten Sporting Braga in Verbindung gebracht wurde, ist es nun ein Wechsel in die Süper Lig geworden, wo das Transferfenster noch bis Mittwoch geöffnet hat.

Am Donnerstagmittag kursierten bereits Gerüchte, der gebürtige Oberhausener befinde sich in Istanbul, um dort einen Vertrag bei Fenerbahce zu unterschreiben. Inzwischen steht fest, dass der Achter für zwei Jahre am Bosporus unterschrieben hat.

In der vergangenen Rückrunde lief der Spielmacher für den 1. FC Köln auf. Allerdings blieb Meyer beim Bundesligisten nur Ergänzungsspieler, weshalb die Rheinländer letztlich auf eine Weiterbeschäftigung verzichteten. Nun erhält Meyer bei Fenerbahce eine neue Chance.

Allerdings ist der ehemalige Schalke-Profi nicht der einzige Spieler, den es in die türkische Millionenmetropole zieht.

Fenerbahce schnappt sich U21-Europameister Berisha

So wagt U21-Europameister Mergim Berisha ebenfalls den Schritt zu Fenerbahce, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab. Noch vor wenigen Tagen wurde der Angreifer beim VfB Stuttgart gehandelt.

Der 23 Jahre alte Berisha kommt von RB Salzburg, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besaß. In Istanbul unterschrieb Berisha für vier Jahre. Wechsel in die türkische Süper Lig sind noch bis zum 8. September möglich.

"Ich habe fast mein ganzes Fußballer-Leben beim FC Red Bull Salzburg verbracht und hier so viel lernen können. Dafür bin ich dem Klub und allen Menschen sehr dankbar. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass es Zeit für etwas Neues ist", sagte Berisha, der bereits 2008 als Kind in die RB-Jugend gewechselt war.



In Istanbul hat Berisha einen prominenten Ansprechpartner, immerhin läuft mit Mesut Özil ein Ex-Nationalspieler für den 19-fachen türkischen Meister auf.