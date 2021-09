Kylian Mbappé reist vorzeitig ab

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Verletzung: Mbappé reist von der Nationalmannschaft ab

Superstar Kylian Mbappé ist verletzungsbedingt vorzeitig von der französischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist.

Der 22-Jährige fällt somit für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele in der Ukraine und gegen Finnland aus. Das teilte der französische Fußballverband am Donnerstag mit.

Der Stürmer von Paris St. Germain hatte sich beim Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (1:1) am Mittwoch an der Wade verletzt und wurde in der 90. Spielminute ausgewechselt.

Mbappé wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum spanischen Topklub Real Madrid in Verbindung gebracht.