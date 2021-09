"Positive" Kommunikation zwischen Haaland und Real Madrid?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

BVB-Profi Erling Haaland wird bei Real Madrid gehandelt

Kaum hat das Transferfenster geschlossen, beginnen bereits die ersten Spekulationen über zukünftige Deals. Laut einem neusten Medienbericht plant Real Madrid im kommenden Sommer einen Doppelschlag. Dabei soll BVB-Angreifer Erling Haaland eine wichtige Rolle spielen.

Wie die "Marca" erfahren haben möchte, hat Real Madrid Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain sowie Borussia Dortmunds Erling Haaland weiter fest im Blick. Demzufolge wollen die Königlichen die beiden Superstars 2022 in die spanische Hauptstadt locken.

Bereits in der abgelaufenen Transferperiode stand Mbappé kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. So soll der 34-fache Meister dem Vernehmen nach über 200 Millionen Euro für den 22-Jährigen geboten haben. Allerdings scheiterten die Verhandlungen letztlich, weshalb Mbappé in den kommenden Monaten weiterhin das PSG-Trikot tragen wird.

Doch im kommenden Sommer kann der Weltmeister von 2018 ablösefrei wechseln. Schließlich läuft Mbappés Vertrag nach dieser Spielzeit aus. Diesen Umstand möchte Real Madrid offenbar ausnutzen. Laut "Marca" möchte der Klub um Trainer Carlo Ancelotti einen neuen Anlauf wagen und Mbappé in die Primera División lotsen.

Wechselt BVB-Star Haaland zu Real Madrid?

Darüber hinaus soll Real Madrid auf eine Verpflichtung von Erling Haaland schielen. Der 21-Jährige kann Borussia Dortmund nach der Saison durch eine Ausstiegsklausel für kolportierte 75 bis 90 Millionen Euro verlassen.

Dem weiteren Bericht zufolge sei die Kommunikation zwischen Real Madrid und Haaland "positiv". Ob der BVB-Torjäger wirklich in das Estadio Santiago Bernabéu wechselt, ist offen. Immerhin soll Haaland bei fast allen europäischen Topklubs auf dem Zettel stehen.

Selbst der FC Bayern bestätigte zuletzt, dass man sich in München mit dem BVB-Profi beschäftigen würde. Haalands Arbeitspapier bei Borussia Dortmund ist bis 2024 datiert.