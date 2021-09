Nächster Verletzter beim BVB

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Steffen Tigges wird dem BVB für einige Zeit fehlen

Nachdem Steffen Tigges in der vergangenen Saison sein Bundesligadebüt für Borussia Dortmund gab, bekam er zum Saisonauftakt auch unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose eine Bewährungschance. Nun erlitt der Angreifer allerdings einen Rückschlag.

Wie der Revierklub am Donnerstag bekannt gab, muss der 23-Jährige mehrere Wochen mit einer Muskelverletzung pausieren. Tigges hatte am vergangenen Sonntag einen Einsatz für die zweiten Mannschaft der Dortmunder gegen den MSV Duisburg (4:1) nach zwei Toren verletzungsbedingt abbrechen müssen.

Der Mittelstürmer hatte am ersten Spieltag beim Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt einen Kurzeinsatz erhalten. In der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden stand er für die Borussia sogar in der ersten Elf.

Zuletzt gehörte er allerdings zweimal nicht zum Bundesligaaufgebot der Westfalen und half bei der U23 aus, die als Aufsteiger in die 3. Liga nach sechs Spielen auf einem sehr beachtlichen dritten Platz liegen.

Tigges wollte beim BVB liefern

Tigges hatte nach seinem Wechsel vom VfL Osnabrück zum BVB in der zurückliegenden Saison seine erste Chance bei den Profis genutzt und sich mit seiner laufintensiven Spielweise in den Fokus gespielt. Als Lohn gab es im vergangenen Januar einen Profivertrag bis 2024.

Vor dem Saisonstart hatte sich der 1,93-m-Hüne noch große Hoffnungen gemacht, dass er unter Marco Rose regelmäßig zum Profiteam gehören würde: "Die Anpassungszeit ist vorbei, jetzt muss ich langsam liefern. [...] Die Gespräche mit dem Trainerteam waren positiv. Ich habe ein gutes Gefühl, dass in dieser Saison auf mich gesetzt wird", so Tigges gegenüber "Sport1".

Im Kampf um die Rolle des Backups für Sturmstar Erling Haaland zog der Torjäger in den letzten Wochen gegen Youssoufa Moukoko aber wiederholt den Kürzeren. Dass die Borussia im Sommer in Person von Donyell Malen einen weiteren flexiblen Angreifer verpflichtet hat, kommt erschwerend hinzu.