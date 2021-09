Salzburg verleiht Verteidiger Todorovic nach Russland

Kalle Parkkinen via www.imago-images.de

Darko Todorovic wird erneut verliehen

Meister Salzburg hat mit Rechtsverteidiger Darko Todorovic einen weiteren Profi abgegeben. Der Bosnier wurde an den russischen Erstligisten Achmat Grosny verliehen, wie die "Roten Bullen" am Freitag bekannt gaben. Der Club aus Tschetschenien gab außerdem an, eine Kaufoption auf den 24-Jährigen zu besitzen.

Todorovic, der bei Salzburg noch bis Juni 2023 unter Vertrag steht, war bereits in den vergangenen beiden Saisonen an Holstein Kiel bzw. Hajduk Split verliehen gewesen. Für Salzburg kam der bosnische Internationale seit seinem Engagement 2018 bisher erst auf 14 Pflichtspiel-Einsätze.

apa