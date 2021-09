Manuel Neuer zurück auf dem Trainingsplatz

Marc Schueler via www.imago-images.de

Manuel Neuer vom FC Bayern dürfte wieder einsatzbereit sein

Bundestrainer Hansi Flick kann bei seiner Heimspiel-Premiere voraussichtlich auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen.

Der Torhüter stand beim Spielersatztraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Freitagmorgen in St. Gallen erstmals unter Flick auf dem Platz. Der neue Chef plant im Duell mit Tabellenführer Armenien in Stuttgart am Sonntag (20:45 Uhr/RTL) fest mit ihm.

Beim Flick-Debüt gegen Liechtenstein (2:0) war der Bayern-Profi noch geschont worden. Neuer klagt seit geraumer Zeit über Probleme am Sprunggelenk. Für ihn stand Bernd Leno vom FC Arsenal zwischen den Pfosten.

Mit Neuer dürften auch dessen Münchner Klubkollegen Serge Gnabry und Leon Goretzka in die Startelf rotieren, in der auch Antonio Rüdiger erwartet wird. Zudem könnte David Raum (TSG Hoffenheim) als Vertreter des verletzten Robin Gosens auf der linken Abwehrseite sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern.

Armenien führt die deutsche Quali-Gruppe J mit zehn Punkten nach vier Spielen knapp vor der DFB-Elf (neun) an. "Wir können vorbeigehen, das ist unser Ziel", sagte Flick und meinte: "Wir wollen in der Offensive besser agieren und harmonieren."