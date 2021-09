So mies ist Manchester Uniteds Transfer-Bilanz

Martin Rickett via www.imago-images.de

Eine der wenigen Ausnahmen: Daniel James (r.), der 85-Millionen-Euro-Transfer Jadon Sancho Platz macht, spülte United Geld in die Kassen

Dass die englischen Spitzenklubs gerne große (Un-)Summen in die Hand nehmen, um Spieler zu verpflichten, ist hinlänglich bekannt. Die jüngste Transferphase verdeutlichte aber einmal mehr, wie schlecht gewirtschaftet wird. Manchester United etwa verzeichnet seit Jahren ein mächtiges Minus auf dem Spielermarkt.

Als Daniel James jüngst von Manchester United zum Liga-Rivalen Leeds United wechselte, blickten viele Fans der Red Devils wohl auch mit Freude auf die Ablösesumme, die der Waliser erzielte. Der Linksaußen verließ Manchester nämlich für rund 29 Millionen Euro, weitere Bonuszahlungen noch nicht inbegriffen. Da James vor zwei Jahren für "nur" 18 Millionen Euro von Swansea City kam, bleibt ein Transferplus von immerhin elf Millionen Euro - eine Seltenheit, wie die letzten zehn Jahre beweisen.

Denn: Daniel James ist erst der fünfte Spieler in der vergangenen Dekade, mit dem Manchester United mehr Geld einnahm, als zuvor ausgegeben wurde. Und: Die Auflistung zeigt, das das Plus letztlich nicht allzu hoch ausfiel.

So erhielt United im Juni 2004 immerhin für den niederländischen Linksverteidiger Alexander Büttner noch 6,5 Millionen Euro, wie die "Sun" vorrechnet (Transfer-Plus rund 2 Mio. Euro). Landsmann Daley Blind, der 2014 für 16 Millionen Euro von Ajax kam, brachte dem Bericht zufolge beim Verkauf vier Jahre später immerhin etwas über 21 Millionen Euro ein.

Manchester United im Kaufrausch

Einer der lukrativsten Deals der letzten Jahre war der Transfer von Javier Hernández, der 2010 von Guadalajara aus Mexiko kam. Bayer Leverkusen war "Chicharito" im Jahr 2015 schließlich zwölf Millionen Euro wert - ein Plus von rund fünf Millionen Euro. In der jüngeren Vergangenheit konnte der Klub dann zusätzlich mit Abwehrspieler Chris Smalling Kasse machen. Einst für rund acht Millionen Euro verpflichtet, ging er für ungefähr das Doppelte zur AS Roma.

Nimmt man auf der anderen Seite die Ausgaben für neue Spieler hinzu, kommen hingegen ganz andere Summen zustande. Allein in der nun abgelaufenen Transferphase gab Manchester United 140 Millionen Euro aus. Dagegen stehen einzig die rund 29 Millionen Euro Einnahmen durch den Verkauf von Daniel James.

Allerdings gelang dem Klub aus dem Nordwesten Englands in diesem Sommer womöglich ein entscheidender Coup. So liegt die Ablösesumme für Cristiano Ronaldo Berichten zufolge bei lediglich 15 Millionen Euro. Klammert man das exorbitante Gehalt einmal aus, steht bei diesem Transfer umgekehrt ein enormes Plus: 2009 ging "CR7" für die damalige Weltrekordsumme von 94 Millionen Euro von Manchester zu Real Madrid.