DFB-Keeper angeblich in Italien gefragt

Bernd Leno (li.) könnte den FC Arsenal verlassen

Inter Mailand steht derzeit mit sechs Punkten aus zwei Spielen zusammen mit fünf anderen Teams an der Spitze der italienischen Serie A. Erst ein Gegentor haben die Nerazzurri bislang kassiert. Damit es auch in Zukunft so wenige Gegentore bleiben, denken die Italiener offenbar an einen DFB-Keeper.

Zieht Bernd Leno bald die Handschuhe für Inter Mailand über? Gut möglich. Nach einem Bericht der italienischen "Tuttosport" hat es der Meister letzten Saison auf den (Ersatz-)Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft abgesehen. Demnach ist Leno Kandidat als Nachfolger für den alternden Samir Handanovic, der im kommenden Sommer 38 Jahre alt wird.

Neben dem 29-jährigen Leno ist auch André Onana (25) von Ajax Amsterdam eine Alternative, um frischen Wind zwischen die Pfosten des Vereins aus der italienischen Metropole zu bekommen.

Die Chancen, Bernd Leno unter Vertrag zu nehmen, dürften nicht schlecht stehen. Aus zweierlei Gründen. Einerseits endet Lenos Vertrag beim FC Arsenal im Juni 2022. Bislang gibt es keine Gespräche über eine Verlängerung. Im Gegenteil.

Leno beim FC Arsenal nicht mehr gewollt

Hierzu passt der zweite Punkt. Denn: Leno ist beim kriselnden Premier-League-Verein keinesfalls mehr unumstritten.

In der jüngsten Transferperiode verpflichteten die Gunners in Aaron Ramsdale einen millionenschweren Konkurrenten für den Deutschen. 28 Millionen Euro ließen sich die Arsenal-Verantwortlichen um Trainer Mikel Arteta den 23-Jährigen Keeper kosten, der vom AFC Bournemouth kam.

Schon zuvor hatte Arteta betont, dass er sich vorstellen kann, Leno abzugeben, falls ein passender Ersatz gefunden wird.

Der DFB-Keeper, der zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Liechtenstein im Tor der deutschen Elf stand, konnte den Katastrophen-Start der Gunners genauso wenig abwenden, wie seine Vorderleute. Arsenal steht als Tabellenletzter in England da. Alle drei Partien wurden verloren. Dabei erzielten Lenos Vorderleute kein Tor, der Torwart kassierte dafür ganze neun Treffer.