Neue Spekulationen über möglichen Kostic-Wechsel

Filip Kostic bleibt vorerst bei Eintracht Frankfurt

Nach dem geplatzten Wechsel von Filip Kostic zu Lazio Rom herrscht bei Eintracht Frankfurt weiterhin Unruhe. Die Personalie dürfte die Hessen auch in den kommenden Monaten noch beschäftigen, schließlich ist der Linksaußen weiterhin heiß begehrt.

Vor wenigen Tagen galt der Kostic-Wechsel zu Lazio eigentlich schon als perfekt, doch dann scheiterte der mögliche Transfer noch auf der Zielgeraden. Somit wird der Serbe, der seinen Abgang aus der Main-Metropole durch einen zwischenzeitlichen Streik erzwingen wollte, zunächst weiterhin das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen.

Dennoch scheint ein künftiger Abschied weiterhin möglich. Laut einem neuen Medienbericht ist Kostic nach wie vor in der Serie A begehrt.

So will "Calciomercato" erfahren haben, dass sich Inter mit dem 28-Jährigen beschäftigt. Der italienische Meister wurde bereits in der Vergangenheit mit Kostic in Verbindung gebracht, eine Verpflichtung kam bekanntlich nicht zustande. Angeblich hat Inter das Interesse aber nie verloren und könnte während der laufenden Saison einen neuen Anlauf wagen.

Bei den Nerazzurri soll Kostic als potenzieller Nachfolgekandidat für Ivan Perisic angesehen werden. Der 32 Jahre alte Kroate, der in seiner Karriere unter anderem für Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg und FC Bayern auflief, steht nur noch bis 2022 unter Vertrag und könnte Inter im Anschluss verlassen.

Eintracht Frankfurt will Kostic zweite Chance geben

Fest steht: Das Verhältnis zwischen Eintracht Frankfurt und Kostic ist äußerst angespannt, eine Trennung vor Ablauf seines Arbeitspapier im Sommer 2023 weiterhin möglich.

Dennoch möchte Frankfurt seinem Leistungsträger zunächst eine neue Chance geben. "Wir werden sicherlich über Sanktionen sprechen müssen. Das war sicher ein Fehlverhalten des Spielers. Filip hat vielleicht ein bisschen überreagiert", wird Sport-Vorstand Markus Krösche von der "FAZ" zitiert.

Auch SGE-Trainer Oliver Glasner verriet: "Wir machen ihm die Tür auf." Trotzdem scheint Kostics langfristige sportliche Zukunft ungewiss.