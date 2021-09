Reyna vom BVB zum FC Bayern? "Kann noch eine Stufe höher"

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Gio Reyna hat sich beim BVB ins Rampenlicht gespielt

In der Bundesliga stand Raphael Wicky einst für den HSV und Werder Bremen auf dem Platz. Mittlerweile arbeitet der Schweizer in den USA als Trainer. An einen seiner ehemaligen Schützlinge erinnert sich der 44-Jährige besonders gerne: den heutigen BVB-Star Giovanni Reyna.

Im Interview mit der "Sport Bild" blickte Wicky auf seine Zeit als U17-Nationalcoach des US-Teams zurück. Damals zählte auch Reyna zu seinem Kader - und deutete sein "Star-Potenzial" bereits an.

"Als sein Trainer bei der U17 war ich gleich fasziniert von Gios unglaublicher Spielintelligenz, seinen technischen Fähigkeiten, kombiniert mit super physischen Voraussetzungen", schwärmte Wicky, der seit Dezember 2019 beim MLS-Klub Chicago Fire an der Seitenlinie steht.

Von Reynas rasanter Entwicklung bei den Dortmunder Profis ist der Eidgenosse nicht überrascht. "Der Wechsel nach Deutschland war goldrichtig für ihn. Durch das Training beim BVB hat er sein Spiel gegen den Ball und das Verteidigen verbessert, das Kämpfen für die Mannschaft und die Sieger-Mentalität verinnerlicht", hob Wicky hervor.

Wicky: BVB-Juwel Reyna könnte eines Tages für den FC Bayern spielen

Seit seinem Debüt im Januar 2020 kam Reyna bislang in 69 Pflichtspielen für die erste Mannschaft des BVB zum Einsatz. Sein beachtlicher Leistungsnachweis: Zehn Tore und elf Vorlagen.

Kein Wunder, dass der Shootingstar immer wieder bei anderen europäischen Top-Vereinen gehandelt wird. Wicky sieht das ähnlich.

"Wenn Gio sich so weiterentwickelt, kann er noch eine Stufe höher gehen und bei einem der fünf besten Vereine der Welt, darunter auch der FC Bayern, spielen", prophezeite der frühere Mittelfeldspieler.

Reynas Arbeitspapier in Dortmund ist allerdings noch bis 2025 gültig. Entsprechend üppig dürften etwaige Ablöseforderungen der Borussia-Bosse in Zukunft ausfallen.