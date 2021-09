Mbappé winkt Mondgehalt bei Real Madrid

Stade de Reims Paris Saint-Germain via www.imago

Kylian Mbappé will zu Real Madrid wechseln

Nach Ablauf seines Vertrages bei Paris Saint-Germain im kommenden Juni strebt Kylian Mbappé offenbar einen Wechsel zu Real Madrid an. Doch obwohl der französische Angreifer dann ablösefrei zu haben ist, wird eine Verpflichtung für die Königlichen alles andere als günstig.

Wie die spanische Zeitung "Marca" berechnet hat, dürfte der 22-Jährige im Falle eines Wechsels nach Madrid zu einem der bestbezahltesten Fußballer der Geschichte aufsteigen.

Das Blatt kalkuliert, dass Mbappé in der spanischen Hauptstadt ab der kommenden Saison rund 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen könnte und damit mehr als doppelt so viel wie die 18 Millionen, die er derzeit in Paris einstreicht. Durch Boni wie Titelprämien oder eine Beteiligung an Trikotverkäufen gehen die spanischen Experten insgesamt von einem Gehalt von ca. 80 Millionen Euro aus.

Zudem dürfte ein ablösefreier Wechsel ein üppiges Handgeld in die Kasse des Nationalspielers spülen. Auch hier rechnet die "Marca" mit etwa 40 Millionen Euro. Zum Vergleich: An David Alaba hatten die Königlichen im Sommer eine Prämie von 17 Millionen Euro für dessen ablösefreien Wechsel vom FC Bayern zu Real gezahlt.

Verhandlungen über vorzeitigen Mbappé-Transfer scheitern

Mbappé hatte im Sommer bei PSG-Sportdirektor Leonardo seinen Wunsch hinterlegt, die französische Hauptstadt in Richtung Madrid zu verlassen. In der Folge entbrannten angeblich intensive Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen über einen Transfer in diesem Sommer. Doch obwohl Real wohl bereit war, bis zu 170 Millionen Euro für den Youngster zu bezahlen, lehnte PSG letztlich ab.

Noch haben die Pariser im Kampf um ihren Stürmer nämlich nicht aufgegeben. Laut "Le Parisien" habe der Verein aus dem Stadtteil Saint-Germain-en-Laye Mbappé jüngst ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Ob Geld allein den wechselwilligen Star überzeugen kann, ist allerdings fraglich.

Klarheit dürfte es im kommenden Januar geben. Dann erlauben die Staututen der FIFA, dass Real offiziell mit Mbappé Kontakt aufnimmt und einen konkreten Vertrag vorlegt.