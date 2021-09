Verwirrung nach Türkei-Gerüchten um Bayern-Star

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bouna Sarr (l.) könnte den FC Bayern doch noch verlassen

Die Personalplanungen beim FC Bayern München sind eigentlich soweit abgeschlossen für diesen Sommer. Einzig auf der Verkaufsseite könnte sich noch etwas tun, sollten noch Offerten für Spieler aus Ländern hereinflattern, in denen das Transferfenster noch offen ist. Das gilt zum Beispiel für die Türkei, wo noch bis zum 8. September Spieler gekauft werden dürfen.

Aus der Süper Lig wurde in einem jüngsten Medienbericht das Interesse an Rechtsverteidiger Bouna Sarr vermeldet, der beim FC Bayern seit seinem Wechsel vor einem Jahr noch nicht sonderlich in Erscheinung getreten ist.

Laut dem Portal "duhuliye.com" beschäftigt sich der türkische Meister Besiktas mit dem Defensivmann und will Sarr wohl auf Leihbasis nach Istanbul holen.

Der 29-Jährige wurde in den letzten Wochen immer wieder als potenzieller Wechselkandidat an der Säbener Straße gehandelt. Bis dato hatte es aber noch kein angemessenes Angebot für Sarr gegeben, der bei den Münchnern einen Vertrag bis 2024 besitzt.

FC Bayern: Sarr bisher nur Reservist

Glaubt man dem türkischen Medienbericht, soll das Deal noch vor dem 8. September über die Bühne gehen und Sarr für mindestens die laufende Saison verpflichtet werden.

Am Sonntagnachmittag folgte jedoch prompt das Dementi aus Frankreich. Das Portal "footmercato" vermeldete nämlich, dass eine Leihe des Spielers in die Türkei noch ziemlich weit entfernt scheint. Besiktas bestehe demnach nicht unbedingt auf den Transfer, außerdem will Sarr selbst lieber in München bleiben und beim FC Bayern die weitere Saison bestreiten.

Bisher war der Außenverteidiger beim deutschen Branchenprimus nicht über den Status des Reservisten hinaus gekommen. Seit seinem Wechsel vor einem Jahr von Olympique Marseille hat Sarr wettbewerbsübergreifend nur zehn Spiele von Beginn an für den FC Bayern bestritten. In der Bundesliga wurde er unter Julian Nagelsmann bisher zweimal eingewechselt.