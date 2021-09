Starke TV-Quote für RTL bei deutschem Kantersieg

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Über sieben Millionen sehen Tor-Gala des DFB-Teams

Die Tor-Gala der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Stuttgart gegen Armenien (6:0) haben live bei RTL im Schnitt 7,11 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag bei 26,0 Prozent.

In der Spitze sahen sogar 7,68 Millionen den Auftritt des viermaligen WM-Champions im zweiten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Das Flick-Premierenspiel gegen Liechtenstein (2:0) hatten beim Kölner Sender am vergangenen Donnerstag 6,74 Millionen gesehen.

Unter allen WM-Qualifikationsspielen im laufenden Jahr erzielte die Partie gegen Armenien damit den höchsten Zuschauerschnitt. Mit einem Tagesmarktanteil von 13,8 Prozent (14-49 Jahre) und 12,1 Prozent (14-59 Jahre) war RTL zudem am Sonntag in beiden Zielgruppen Tagessieger. Am Mittwoch überträgt RTL exklusiv im Free-TV ab 20:15 Uhr das nächste WM-Quali-Spiel der DFB-Auswahl gegen Island live aus Reykjavik.