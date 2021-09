Hummels "im Plan" - Comeback gegen Leverkusen?

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Der BVB kann bald wieder auf Mats Hummels zurückgreifen

Aufgrund anhaltender Patellasehnenprobleme fehlt Mats Hummels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation und arbeitet stattdessen bei Borussia Dortmund an seiner Rückkehr. Dabei macht der Innenverteidiger offenbar Fortschritte und dürfte dem BVB deshalb schon bald wieder zur Verfügung stehen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, ist Hummels "im Plan" und soll am Dienstag in das Mannschaftstraining einsteigen. Zuletzt arbeitete der 32-Jährige, der seit der Europameisterschaft Probleme an der Patellasehne hat, im präventiven Bereich. Aufgrund dessen spielte Hummels in der laufenden Saison bislang gerade einmal elf Minuten für den BVB.

"Wir wollen in der Länderspielphase ihn so hinbekommen, dass es danach wieder funktioniert", kündigte Dortmunds Trainer Marco Rose unlängst an. Nun winkt dem Abwehrchef das Comeback.

So soll Hummels am Samstag im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) spielen können, heißt es weiter. Während Rose somit wohl wieder ein Schlüsselspieler mehr zur Verfügung steht, bangt der BVB hingegen um Thomas Meunier und Giovanni Reyna.

BVB muss auf mehrere Spieler verzichten

Der 18 Jahre alte Reyna zog sich beim US-Team eine Zerrung im rechten Oberschenkel zu. Das teilte der US-Verband am Rande des 1:1 gegen Kanada in der Nacht zum Dienstag mit. Demnach erlitt Reyna die Blessur bereits beim 0:0 Ende der vergangenen Woche gegen El Salvador.



Meunier plagen muskuläre Probleme. Der Rechtsverteidiger verpasste daher die Spiele Belgiens gegen Estland (5:2) und Tschechien (2:0). Die Reise nach Belarus tritt der 29-Jährige nun gar nicht mehr mit an.

Außerdem muss der BVB gegen wohl ohne Thorgan Hazard planen. Der Flügelspieler war bereits in der vergangenen Woche wegen Knöchelprobleme aus Belgien zurückgekehrt. "Bei Thorgan wird es noch ein paar Tage dauern", verriet Rose.