FC Bayern bangt um Davies und Coman

Bereiten dem FC Bayern Sorgen: Kingsley Coman (r.) und Alphonso Davies

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Alphonso Davies und Kingsley Coman haben sich während der Länderspielphase verletzt. Genaue Diagnosen oder gar mögliche Ausfallzeiten des Duos sind noch offen.

Davies musste in der Nacht zu Montag bei Kanadas WM-Qualifikationsspiel gegen die USA (1:1) nach starker Leistung in der 77. Minute ausgewechselt werden. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger laboriert an einer bislang nicht näher spezifizierten Verletzung am linken Knie. Immerhin: Den Platz konnte Davies ohne Hilfe verlassen.

"Bei Phonzie (Spitzname von Davies, Anm. d. Red.) gibt es noch keine Diagnose", bestätigte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in einer Fragerunde mit Fans bei Youtube.

FC Bayern: Wadenprobleme bei Kingsley Coman

Coman plagen laut Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps "leichte Wadenprobleme". Der 25 Jahre alte Offensivspieler müsse sich nun weiteren Tests unterziehen. Die Équipe Tricolore trifft am Dienstag auf Finnland (20:45 Uhr).



Am Samstag war der amtierende Weltmeister nicht über ein 1:1 in der Ukraine hinausgekommen. Coman stand in der französischen Startelf, wurde aber nach 64 Minuten ausgewechselt.

Optimistisch zeigte sich Nagelsmann hinsichtlich des Gesundheitszustandes von Thomas Müller und Dayot Upamecano.

FC Bayern vor Duell mit RB Leipzig

Müller hatte die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wegen muskulärer Probleme verpasst. Upamecano erlitt laut Angaben des französischen Verbands im letzten Ligaspiel der Münchner gegen Hertha BSC (5:0 eine Verletzung am rechten Oberschenkel. Beide seien aber "auf dem Weg der Besserung", erklärte Nagelsmann.

Der FC Bayern hat am kommenden Wochenende die schwierige Auswärtsaufgabe bei Nagelsmanns Ex-Klub RB Leipzig vor der Brust. Upamecano und Last-Minute-Neueinkauf Marcel Sabitzer waren ebenfalls von den Sachsen zum deutschen Rekordmeister gewechselt.