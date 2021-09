Bayer "im Vorteil": Matthäus warnt den BVB

Jan Huebner via www.imago-images.de

Hat bei Bayer Leverkusen vs. BVB und RB Leipzig vs. FC Bayern einen Favoriten: Lothar Matthäus

Borussia Dortmund gastiert bei Bayer Leverkusen, der FC Bayern München bei RB Leipzig: Der 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat gleich zwei absolute Top-Duelle zu bieten. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stehen die Favoriten bereits fest. Vor allem beim BVB wird man den 60-Jährigen allerdings widerlegen wollen.

Bayer Leverkusen sei gegen den BVB "im Vorteil", urteilt Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender "Sky". Eine Begründung für seine Aussage liefert die DFB-Legende auch gleich mit: "Leverkusen ist stark in die Saison gestartet. Sie haben sich unter dem neuen Trainer und ohne die Benders früher als von mir erwartet gefunden. Die Neuen haben sofort eingeschlagen. Wirtz ist zudem in guter Form. Der Fußball ist attraktiv, erfolgreich, temporeich und kompakt dazu."

Nach drei Spieltagen liegt die Werkself mit sieben Zählern auf Rang zwei der Tabelle. Die Dortmunder sind Bayer mit sechs Punkten (Rang fünf) allerdings im Nacken.

Matthäus sieht jedoch auch Probleme bei den Schwarz-Gelben. "Da herrscht mir im Moment noch zu viel Abhängigkeit von Haaland. Er hat sie wie gegen Hoffenheim mal wieder in letzter Sekunde gerettet. Außerdem ist der BVB defensiv noch nicht kompakt genug", so der Weltfußballer des Jahres 1990. Der BVB habe in jeder Ligapartie mindestens zwei Gegentore kassiert und vom FC Bayern im Super Cup sogar drei Treffer eingeschenkt bekommen. Der Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim und die Pleite gegen den SC Freiburg schüren zudem Zweifel an der Qualität der Borussen.

"Aber natürlich hat der BVB genügend Qualität, um in Leverkusen zu gewinnen", mildert Matthäus seine Kritik.

Klare Tendenz bei RB Leipzig vs. FC Bayern

Auch im Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München hat Matthäus eine klare Tendenz. "Die Bayern sind auch aufgrund der Leipziger Niederlagen in Mainz und gegen Wolfsburg für mich Favorit", so Matthäus, der RB aber "auch die Überraschung" zutraut.

Allerdings mangele es den Sachsen an Führungsspielern auf dem Rasen. Zumal mit Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer und Trainer Julian Nagelsmann drei tonangebende Akteure zum FC Bayern gewechselt sind.

Der RB-Kader sei in der Breite sehr gut aufgestellt. "Aber wenn man es hauptsächlich mit den schnellen, jungen, wilden Jungs versucht, fehlt etwas. Die sollen ja auch spielen, schließlich bringen sie große Qualität mit, aber sie benötigen mehr Erfahrung um sich herum", urteilte Matthäus. Kevin Kampl und Emil Forsberg säßen aus seiner Sicht zu oft auf der Bank.

Leipzig und Rekordmeister Bayern treffen am Samstag (18:30 Uhr) im Topspiel des Spieltags aufeinander. Für die Partie sind 34.000 Zuschauer zugelassen. Nach Ansicht von Matthäus ist der Gastgeber unter Druck und muss unbedingt gewinnen, wenn er weiter um die Meisterschaft mitspielen will. "Sieben Punkte auf die Bayern holt wohl keiner auf", prognostizierte der "Sky"-Experte.