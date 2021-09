Manchester als heißeste Zukunfts-Option für Haaland?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland ist bei allen Top-Klubs in Europa begehrt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat es trotz größter Avancen der europäischen Top-Klubs geschafft, Stürmerstar Erling Haaland noch mindestens bis zum nächsten Sommer beim BVB zu behalten. Spätestens nach Saisonende 2021/2022 dürfte der Super-Knipser dann aber wechseln wollen, wenn er den Klub für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen darf.

Der Norweger wurde in der letzten Transferperiode mit dem höchsten Regal der Fußball-Branche, etwa Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

Auch beide Manchester-Klubs ManCity und ManUnited wollen den 21-Jährigen unbedingt. Und haben laut Haaland-Landsmann und dem langjährigen Bundesliga-Spieler Rune Bratseth auch vermeintlich die besten Karten.

"Ich denke, dass er nach England wechseln wird. Wir Norweger haben eine enge Bindung zur Premier League, sie ist sehr beliebt, läuft hier überall im TV. Erlings Vater Alf Inge war früher selbst Profi in England", so der mittlerweile 60-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild".

Der einstige Libero ist sich sicher, dass sowohl der amtierende Premier-League-Champions als auch Englands Rekordmeister die Top-Optionen für Haaland sind, der für den BVB in der laufenden Spielzeit schon wieder sechs Pflichtspieltore in fünf Spielen erzielt hat: "Die beiden Klubs aus Manchester sind sehr interessant für Haaland. City hat in diesem Sommer keinen Top-Angreifer gekauft und Gabriel Jesus ist nicht gut genug für die riesigen Ambitionen des Klubs. Daher werden sie Erling nächsten Sommer bestimmt verpflichten wollen. United hat den Vorteil, dass Trainer Ole Gunnar Solskjaer ein Landsmann und guter Bekannter der Haalands ist."

Werder-Legende weiß: "Haaland ist unheimlich wichtig für die Bundesliga"

Bratseth selbst ist eine Klublegende beim Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, spielte zwischen 1986 und 1995 insgesamt 230 Mal für Werder in der Bundesliga. Mittlerweile arbeitet der gebürtige Trondheimer für das norwegische Fernsehen und weiß genau, welchen Hype Haaland in seiner Heimat um seine Person und um den BVB ausgelöst hat.

"Haaland ist unheimlich wichtig für das Ansehen der Bundesliga. Ich sitze jedes Wochenende als Experte im TV-Studio in Oslo und spreche über den BVB und Erling. Weil er dort ist, zeigen wir jedes Bundesligaspiel der Dortmunder und analysieren es ausführlich."

Die bisherige Bilanz des Mittelstürmers bei den Schwarz-Gelben ist eine einzige Erfolgsgeschichte. In den bisherigen 46 Bundesliga-Partien, die Haaland für den BVB bestritt, traf er überragende 43 Mal.