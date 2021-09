Ronaldo-Rückkehr zu ManUnited teurer als gedacht?

Pedro Fiuza via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo spielt wieder für Manchester United

Mit der spektakulären Rückholaktion von Cristiano Ronaldo sorgte Manchester United in diesem Sommer für mächtig Aufsehen. Nun gibt es neue Details zu den Transfer-Modalitäten zwischen dem englischen Rekordmeister und Juventus.

Manchester United fiebert dem Comeback von Cristiano Ronaldo entgegen. Nachdem der portugiesische Superstar sein Geld in den vergangenen zwölf Jahren bei Real Madrid und Juventus verdient hatte, wechselte der 36-Jährige kurz vor dem Ende der Transferperiode überraschend zu Manchester United und setzte die Fans der Red Devils somit in Ekstase.

Da Ronaldos Vertrag bei Juventus im Sommer 2022 ausgelaufen wäre, zahlt Manchester United dem Vernehmen nach vorerst "nur" 15 Millionen für den Torjäger. Laut einem "Sky"-Bericht tilgt der Premier-League-Klub diesen Betrag in Raten. Demzufolge überweist United bis 2026 jährlich drei Millionen Euro auf das Turiner Vereinskonto.

Allerdings könnte sich diese Summe in den kommenden Jahren noch erhöhen, heißt es. So sollen weitere fünf Millionen Euro an "leicht zu erreichende Ziele" geknüpft sein. Bei "größeren Erfolgen" winken Juventus offenbar zusätzliche drei Millionen Euro. Um welche sportlichen Meilensteine es sich dabei handelt, bleibt unbeantwortet.

Fürstliches Gehalt für Cristiano Ronaldo?

Während Manchester United für Ronaldo also insgesamt eine überschaubare Ablösesumme zahlt, muss der englische Erstligist beim Gehalt deutlich tiefer in die Tasche greifen: 580.000 Euro sollen pro Woche fällig werden. Das berichtet der "Mirror". Das macht knapp 30 Millionen Euro pro Jahr.

Doch nicht nur deshalb freut sich Ronaldo über seine Rückkehr in das Old Trafford. "Jeder, der mich kennt, weiß um meine unendliche Liebe zu Manchester United", schrieb der Heimkehrer in einer ersten Botschaft an die United-Anhänger: "Ich bin wieder da, wo ich hingehöre."

Von 2003 bis 2009 kickte Ronaldo bereits in Manchester, erzielte dabei 118 Tore in 292 Spielen - und schaffte seinen internationalen Durchbruch.