Deutsches Trio um Klinsmann in FIFA-Expertengruppe

Jürgen Klinsmann kümmert sich um die Zukunft des Fußballs

Die deutschen Ex-Weltmeister Sami Khedira, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann gehören einer Gruppe an, die sich in dieser Woche in Doha mit der Zukunft des Männerfußballs beschäftigt.

Unter Führung von FIFA-Direktor Arsène Wenger kommen mehr als 30 ehemalige Spieler bzw. Trainer zum zweitägigen Austausch zusammen. Dabei gehe es darum, den Fußball wirklich zu globalisieren und allen Talenten und Ländern eine Chance zu geben.

Das teilte der Fußball-Weltverband am Dienstag mit. Mit dabei sind auch frühere Stars wie Roberto Carlos, Marco van Basten oder Didier Drogba.