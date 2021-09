Reus fehlt in Island - Duo wieder fit

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

BVB-Star Marco Reus fehlte im Abschlusstraining des DFB-Teams

Bundestrainer Hansi Flick muss zum Abschluss des Dreierpacks in der WM-Qualifikation auf BVB-Star Marco Reus verzichten.

Der Kapitän von Borussia Dortmund fällt am Mittwoch (20:45 Uhr/RTL) in Reykjavik gegen Island wegen "leichter Knieprobleme" aus. Das gab Flick bei der Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Bei einer ersten Untersuchung sei zwar nichts zu erkennen gewesen, "aber er hat Probleme", sagte Flick.

Außerdem fliegt der Wolfsburger Ridle Baku nicht mit nach Island, der U21-Europameister schaffte es nicht in den 23-köpfigen Kader. "Das hat aber nichts mit seiner Leistung zu tun", betonte Flick.

Reus, der beim spektakulären 6:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Armenien seinen ersten Treffer im DFB-Trikot seit 27 Monaten erzielt hatte, dürfte als Zehner von Kai Havertz ersetzt werden. Der Champions-League-Gewinner vom FC Chelsea ist nach einem grippalen Infekt wieder voll einsatzfähig.

Das Tor hütet Kapitän Manuel Neuer, das Innenverteidiger-Paar bilden wie zuletzt Antonio Rüdiger/Niklas Süle. Als rechter Verteidiger in der Viererkette könnte sich der Gladbacher Jonas Hofmann festgespielt haben. Sein linkes Pendant ist der von einer Fußverletzung genesene Robin Gosens.

Im zentralen Mittelfeld setzt Flick auf das eingespielte Bayern-Duo Joshua Kimmich/Leon Goretzka. Im offensiven Mittelfelds wird Havertz flankiert von den beiden Außen Serge Gnabry und Leroy Sané. Im Sturmzentrum läuft Timo Werner auf.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Island: Runarsson/OH Leuven (26 Jahre/12 Länderspiele) - Saevarsson/Valur Reykjavik (36/100), Arnason/Vikingur Reykjavik (38/90), B. I. Bjarnason/US Lecce (21/5), Thorarinsson/FC New York City (29/9) - B. Bjarnason/Adana Demirspor (33/100), Baldursson/FC Kopenhagen (19/6), Johannesson/FC Kopenhagen (18/6) - Anderson/Aarhus GF (23/10), Kjartansson/Valerenga Oslo (31/30), A. Gudmundsson/AZ Alkmaar (24/24). - Trainer: Vidarsson

Deutschland: Neuer/Bayern München (35 Jahre/105 Länderspiele) - Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/5), Rüdiger/FC Chelsea (28/46), Süle/Bayern München (26/34), Gosens/Atalanta Bergamo (27/12) - Kimmich/Bayern München (26/61), Goretzka/Bayern München (26/37) - Gnabry/Bayern München (26/28), Havertz/FC Chelsea (22/19), Sané/Bayern München (25/36) - Werner/FC Chelsea (25/44). - Trainer: Flick