Entwarnung bei Leipzigs Gulacsi

Peter Gulacsi kann gegen den FC Bayern wohl spielen

Cheftrainer Jesse Marsch von RB Leipzig hat bei der ersten Training in dieser Woche vor dem Spitzenspiel gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München mit einem Rumpfteam arbeiten müssen.

Lediglich elf Feldspieler hatte der US-Amerikaner am Dienstag zur Verfügung. Der Großteil des Teams wird erst an diesem Mittwoch von den Länderspielen nach Leipzig zurückkehren und am Donnerstag ins Training einsteigen. Insgesamt musste der Vizemeister 15 Akteure auf internationaler Ebene abstellen.

Entwarnung gab es bei Torhüter Peter Gulacsi. Der ungarische Nationalkeeper, der nach einem Zusammenprall im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien (0:1) zur Halbzeit vom Platz musste, ist vorzeitig zurückgekehrt. Er wird laut Verein an diesem Mittwoch zurück im Mannschaftstraining erwartet. Ein Einsatz an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga in der RB-Arena ist wahrscheinlich.