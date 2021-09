Klopp macht Bellingham zur Chefsache

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Bellingham trumpft beim BVB groß auf

Schlechte Nachrichten für den BVB? Angeblich bemüht sich ausgerechnet Ex-Trainer Jürgen Klopp um die Dienste von Supertalent Jude Bellingham. Der Deutsche will den jungen Engländer unbedingt nach Liverpool locken - und zwar schnell.

Ein "Geheimtipp" ist Jude Bellingham schon lange nicht mehr. Der junge Engländer hat sich mit seinen starken Leistungen im Trikot des BVB und der englischen Nationalmannschaft längst in den Fokus der ganz großen Vereine gespielt. Es gibt kaum einen Top-Klub, der in den vergangenen Monaten nicht mit dem 18-Jährigen in Verbindung gebracht wurde. Der FC Liverpool ist nun auch Teil dieser langen Liste.

Das englische Boulevardblatt "DailyStar" will exklusiv erfahren haben, dass Jürgen Klopp eine Verpflichtung Bellinghams zur Chefsache gemacht hat. Der Ex-Trainer der Dortmunder will den Mittelfeldspieler demnach unbedingt an die Anfield Road lotsen. Bellingham sei Klopps absoluter Wunschkandidat, schreibt das Blatt.

Als Ablöse ist eine neue Rekordsumme im Gespräch - zwar nicht für den BVB, aber für den FC Liverpool. Angeblich sind die Reds gewillt, 80 Millionen Pfund (ca. 93 Mio. Euro) für den Engländer auf den Tisch zu legen. Damit würde Bellingham zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte werden.

Dem Bericht zufolge hat der FC Liverpool die Nase im Werben um Bellingham vorn. Zumindest gegenüber Manchester United, das ebenfalls interessiert sein soll. Dazu wurde auch dem FC Chelsea schon reges Interesse nachgesagt. Die "Sun" schrieb am Dienstag davon, dass sich Thomas Tuchel und die Blues vielleicht sogar schon Anfang 2022 um einen Transfer bemühen könnten.

Dem BVB können diese Gerüchte derweil noch herzlich egal sein. In Dortmund steht Bellingham noch bis 2025 (!) unter Vertrag. Und dass die Schwarz-Gelben einen Leistungsträger nicht so schnell ziehen lassen, ist hinlänglich bekannt. Klopp und Co. müssten sich wohl schon sehr strecken, damit die Dortmunder im Fall von Bellingham mit ihren Prinzipien brechen.