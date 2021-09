Oranje-Schützenfest und Haaland-Hattrick

via www.imago-images.de

Die Niederländer ließen der Türkei keine Chance

Die niederländische Nationalmannschaft hat einen großen Schritt auf dem Weg zum Ticket für die WM 2022 in Katar gemacht. Oranje gewann in der Gruppe G gegen den bislang härtesten Rivalen Türkei dank des Dreifach-Torschützen Memphis Depay sowie eines ganz starken Ex-Bremers Davy Klaassen 6:1 (3:0) und setzte sich mit 13 Punkten an die Tabellenspitze.

Hinter den Niederländern, die 2018 nicht für die WM in Russland qualifiziert waren und im Hinspiel gegen die Türken eine empfindliche 2:4-Niederlage kassiert hatten, liegt punktgleich Norwegen nach einem 5:1 (3:1) gegen Gibraltar auf Platz zwei. Die Türkei (11) fiel auf Platz drei zurück.

Klaassen traf bereits in der ersten Minute zur Führung und bereitete das 2:0 durch Barca-Star Depay (16.) vor. Auch den Elfmeter zum 3:0, den ebenfalls Depay (38.) verwandelte, holte Klaassen gegen den Ex-Freiburger Caglar Söyüncü heraus. Söyüncü sah dabei Gelb und kurz vor der Pause Gelb-Rot (44.).

Nach einem schönen Pass von Steven Berghuis war Depay (54.) schließlich zum dritten Mal erfolgreich. Zudem trafen der Ex-Freiburger Guus Til (80.) und BVB-Profi Donyell Malen (90.).

BVB-Superstar Haaland lässt Norwegen jubeln

Die Norweger konnten sich derweil einmal mehr bei BVB-Superstar Erling Haaland bedanken. Der Stürmer traf in Oslo gegen Gibraltar dreifach (27./39./90.+1) - es waren seine Tore Nummer neun, zehn und elf im erst 15. Länderspiel.

Zum direkten Duell zwischen Norwegen und den Niederländern kommt es am 16. November, das erste endete 1:1.

Griezmann beendet Frankreichs Durststrecke

Weltmeister Frankreich hat seine Durststrecke dank Antoine Griezmann beendet. Die Equipe Tricolore baute durch ein 2:0 (1:0) gegen Verfolger Finnland die Tabellenführung in Gruppe D aus, beide Treffer erzielte der zu Atlético Madrid zurückgekehrte Torjäger. Nach dem 1:0 zum EM-Auftakt gegen Deutschland hatte Frankreich zuletzt fünfmal in Folge nicht mehr gewonnen.

In Lyon war Griezmann in der 25. und 53. Minute erfolgreich. Mit insgesamt 41 Toren für Frankreich zog er mit Michel Platini gleich und hat nur noch Thierry Henry (51) sowie Olivier Giroud (46) vor sich. Der 30 Jahre alte Griezmann hatte Anfang September durch seiner Rückkehr vom FC Barcelona zum spanischen Meister Atlético Madrid für viel Aufsehen gesorgt.

Mit zwölf Zählern liegt Frankreich klar vor Finnland und der Ukraine (beide 5). Die Finnen haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

ÖFB-Team kassiert nächste Niederlage

Den nächsten Rückschlag setzte es für die österreichische Nationalmannschaft. Das Team um den Ex-Münchner David Alaba verlor drei Tage nach dem peinlichen 2:5 gegen Israel mit 0:1 gegen Schottland. Lyndon Dykes traf in der 30. Minute vom Elfmeterpunkt zur Entscheidung.

Als Tabellenvierter (7 Punkte) hat das ÖFB-Team nun schon vier Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Schottland (11). Dänemark ist der Konkurrenz mit 18 Punkten aus sechs Spielen bereits enteilt und feierte am Dienstag einen nie gefährdeten 5:0-Erfolg gegen Israel.