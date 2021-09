Keine Neuen, kein Tempo: Hütter-Kurswechsel nach Fehlstart?

Matthias Koch via www.imago-images.de

Gladbachs Saisonstart ging mächtig in die Hose

Europa soll es mindestens sein, im besten Fall gar die Champions League: Borussia Mönchengladbach startete auch in diese Saison mit ambitionierten Zielen. Doch noch ist bei den Fohlen der Wurm drin. Aus diesem Grund erwägt Trainer Adi Hütter nun angeblich einen Kurswechsel.

Drei Spiele, ein Punkt, 2:7 Tore und viele Fragezeichen: Der Saisonstart der Gladbacher Borussia ist nicht so gelaufen, wie es sich Verantwortliche, Mannschaft und Fans vorgestellt haben. Vor allem vom gefürchteten "Hütter-Fußball", den man in den letzten Jahren in Frankfurt bestaunt und bejubelt hat, ist noch nicht viel zu sehen. Und das hat Gründe.

Laut "Sport Bild" sind die Fohlen nach einer internen Analyse zu einem durchaus besorgniserregenden Ergebnis gekommen: Der Mannschaft fehlt es an Tempo und Durchschlagskraft, vor allem auf den offensiven Außenpositionen. Hütter soll deswegen erwägen, sein Team künftig vermehrt auf Ballbesitz auszurichten. Ideal ist der Kader aber auch dafür nicht aufgestellt.

Gladbach fehlen Einnahmen aus Transfers

Das Problem: Gladbach wollte sich "Sport Bild" zufolge gezielt auf den offensiven Außen verstärken, geholt wurde auf dieser so wichtigen Position aber niemand. Max Eberl waren diesbezüglich die Hände gebunden, weil die Fohlen keinen ihrer intensiv gehandelten Stars abgeben konnten.

Weder Marcus Thuram noch Matthias Ginter, Denis Zakaria oder Alassane Pléa wurden verkauft, folglich war kein Geld für Neuzugänge da. Auch Jonas Hofmann und Florian Neuhaus blieben trotz zahlreicher Gerüchte letztlich am Niederrhein.

Auf der Einnahmen-Seite steht in diesem Sommer bei den Gladbachern eine dicke Null. Für eine Ablöse geholt wurde mit Luca Netz von Hertha BSC lediglich eine Perspektiv-Verstärkung für die Abwehr. Dieses Problem muss Hütter nun ausbaden. Der schwache Saisonstart könnte ein erstes Zeichen dafür sein, dass dies schwieriger als befürchtet wird.