Löwen tritt gegen Hertha nach: "Oft benachteiligt"

Von Hertha BSC zum VfL Bochum ausgeliehen: Eduard Löwen

Leihspieler Eduard Löwen vom VfL Bochum hat sich kritisch über den Umgang mit ihm bei seinem Stammklub Hertha BSC geäußert.

"Ich hatte bei Hertha eine sehr schwere Zeit. Ich glaube auch, dass ich sehr oft benachteiligt wurde", sagte Löwen gegenüber "Sport Bild". Die Leistungen, "die ich im Training gezeigt habe", seien in Berlin nicht fair bewertet worden, so Löwen.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler äußerte in diesem Zusammenhang auch Zweifel an der sportlichen Entscheidungsbefugnis von Hertha-Trainer Pál Dárdai: "Um ganz ehrlich zu sein: Die Frage ist, wie viel der Trainer zu sagen hat. Ob es am Ende wirklich vom Trainer kommt? Ich kann nur sagen, dass der Trainer viel von mir gehalten hat – zumindest nach dem, was er zu mir persönlich gesagt hat. Auch vor der Mannschaft. Trotzdem durfte ich nicht spielen."

Einstand beim VfL Bochum "war zu viel" für Eduard Löwen

In Bochum wagt Löwen nun einen Neuanfang. Unter einem guten Stern stand dieser bislang für den früheren deutschen Junioren-Nationalspieler aber nicht.

Nach seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio zog er sich eine Muskelverletzung zu, so dass es im VfL-Dress bislang nur für einen Kurzeinsatz bei der 1:2-Niederlage beim 1. FC Köln am dritten Spieltag reichte.

"Vielleicht ging alles zu schnell. Ich kam hierher, hatte große Ansprüche an mich, wollte direkt Vollgas trainieren", blickte Löwen selbstkritisch auf seinen Einstand in Bochum zurück. "Das war zu viel. Man unterschätzt die Reisestrapazen und Zeitumstellung."

"Neustart" bei Hertha BSC völlig missraten

Löwen war 2019 für sieben Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zu Hertha BSC gewechselt, spielte aber ab Januar 2020 auf Leihbasis beim FC Augsburg, ehe er im Oktober vorzeitig nach Berlin zurückkehrte.

Nach einem Gespräch mit dem damaligen Hertha-Coach Bruno Labbadia sprach Löwen anlässlich seiner Rückkehr in die Hauptstadt von einem "Neuanfang". Letztlich absolvierte er 2020/2021 aber lediglich sieben Bundesligaspiele für die Alte Dame.

In Bochum läuft Löwens Leihvertrag bis zum kommenden Sommer. Eine Kaufoption existiert nicht für den VfL. An Hertha ist Löwen bis 2024 gebunden.