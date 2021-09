"Argentinien-Klausel": PSG-Fans müssen auf Messi warten

Mehdi Taamallah via www.imago-images.de

Lionel Messi lässt die heimischen PSG-Fans warten

Der Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain entfachte in der französischen Hauptstadt eine unglaubliche Euphorie. Doch die PSG-Anhängerschaft muss sich vorerst noch gedulden, bis sie den Superstar hautnah und im eigenen Stadion zu Gesicht bekommt. Grund dafür ist eine Klausel.

Lionel Messi weilt aktuell mit der argentinischen Nationalmannschaft auf seinem Heimatkontinent. Reisen solcher Art haben für den 34-Jährigen immer höchste Priorität, berichtet die spanische Zeitung "Sport". In seinem Vertrag bei PSG sei gar eine "Argentinien-Klausel" verankert: Sollte es zu Termin-Überschneidungen zwischen Länder- und Klub-Spielen geben, hat die "Selección" immer Vorrang.

Somit wird Lionel Messi am kommenden Samstag (17:00 Uhr) gegen Clermont Foot nicht im PSG-Kader stehen und seine Premiere vor den heimischen Fans geben. Der Angreifer hatte vor der Länderspielreise sein Debüt für den neuen Klub allerdings bereits beim 2:0 bei Stade Reims gegeben, als er für den Brasilianer Neymar eingewechselt wurde.

Auch Neymar fehlt PSG in der Ligue 1

Lionel Messi spielte anschließend mit Argentinien gegen Venezuela (3:1) und traf im Topspiel auf Brasilien. Das Duell wurde jedoch abgebrochen, nachdem vier argentinische Nationalspieler die Corona-Auflagen missachtet hatten. Am Freitag (1:30 Uhr deutscher Zeit) empfängt die Albiceleste zum Abschluss des Länderspiel-Dreipacks den Gast aus Bolivien. Auch hierbei will Messi unbedingt mitwirken.

Die wenige Zeit bis zum Anpfiff des Ligue-1-Spiels in Paris reicht dem sechsfachen Weltfußballer nicht, um auch noch gegen Clermont spielen zu können. Gleiches gilt im Übrigen für Neymar, der mit Brasilien auf Peru trifft.

Das Superstar-Duo dürfte für Paris Saint-Germain also erst wieder am 15. September in der Champions League am Ball sein. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auf Club Brugge. Da diese Partie auswärts ausgetragen wird, dürfte Messi sein Debüt erst am 19. September gegen Olympique Lyon im Prinzenpark feiern.