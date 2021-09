Bundestrainerin Voss-Tecklenburg erhöht den "Erfolgsdruck"

Eibner-Pressefoto / Michael Bermel via www.imago-i

Voss-Tecklenburg will WM-Quali eindeutig gestalten

Über die WM-Qualifikation zur EM-Titelreife? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das Frauenfußball-Nationalteam beim Countdown zur Europameisterschaft vor einer großen Herausforderung.

"Das ist eine Konstellation, die wir so noch nicht hatten. Es gilt, die Balance zu finden. Wir haben Ergebnisdruck, wollen gut spielen und der Konkurrenzkampf wird auch größer", sagte Voss-Tecklenburg bei einer digitalen Pressekonferenz vor dem WM-Quali-Start gegen Bulgarien und Serbien am 18. und 21. September in Cottbus und Chemnitz.

Rund zehn Monate vor dem Kampf um den EM-Titel in England (6. bis 31. Juli 2022) gelte für den Rekordeuropameister die klare Maxime: "Wir wollen diese WM-Qualifikation eindeutig gestalten. Wir haben jetzt auch Gegner, die wir einfach besiegen müssen." Die Endrunde war wegen der Coronakrise um ein Jahr verschoben worden.

Auf dem Weg zur EM wird Voss-Tecklenburg sich auch noch mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick austauschen, mit U21-Chefcoach Stefan Kuntz ist dies bereits nach dem EM-Triumph des männlichen Nachwuchses im Frühjahr geschehen.

Turnier gegen Top-Nationen geplant

Im Gespräch ging es um Standards, Defensivlust, aber auch um allgemeine Strategien in Problemlösung und Kommunikation. "Wir lernen voneinander. Das sind alles Erfahrungen, die uns weiterhelfen", so die 53-Jährige.

Auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland trifft der zweimalige Weltmeister in der Gruppe H noch auf die Türkei, Israel und Portugal. Die neun Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die Gruppenzweiten spielen in Playoffs um zwei weitere Europa-Plätze.

Im kommenden Jahr soll das DFB-Team im Februar bei einem Turnier im Ausland gegen drei Top-Nationen auf höchstem Niveau testen. Details sollen innerhalb der kommenden drei Wochen bekannt gegeben werden.