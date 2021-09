Lebensgefahr? DFB-Team muss in Edinburgh notlanden

Dinendra Haria via www.imago-images.de

Nationalmannschaft in Edinburgh notgelandet

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Rückreise aus Island eine Zwischenlandung im schottischen Edinburgh einlegen müssen.

Dies gab der DFB via Twitter bekannt. "Uns geht's gut. Sicherheitscheck an der Maschine läuft", teilte der Verband mit, ohne näher auf die Umstände einzugehen.

Die Maschine des DFB-Teams war gegen 1 Uhr in Reykjavík abgehoben, hatte über Schottland aber abgedreht und eine scharfe Rechtskurve geflogen sowie den Code "7700" gefunkt.

Dieser steht für eine medizinische oder technische Notlage an Bord, die lebensgefährlich sein kann. Technische Defekte, Treibstoffmangel oder medizinische Notfälle sind als mögliche Erklärung denkbar.

Ein Flugzeug, das 7700 ("Seven Seven – going to heaven") sendet, erhält sofortige Unterstützung und Vorrang vor allen anderen Maschinen.

Direktflug nach Frankfurt am Main war geplant

In einem ersten Tweet um 6:07 Uhr deutscher Zeit hatte der DFB bereits über eine "sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme" informiert: "Safety first." Aus Edinburgh sei nun eine "individuelle Weiter- und Rückreise geplant".

Ursprünglich hatte ein Direktflug das Team von Bundestrainer Hansi Flick nach dem 4:0-Erfolg in der WM-Qualifikation von Reykjavik nach Frankfurt am Main bringen sollen, wo der Flieger um 5:50 Uhr deutscher Zeit hätte landen sollen.