Schwere Prellung: Davies-Einsatz gegen Leipzig in Gefahr

EIBNER/Michael Memmler via www.imago-images.de

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig

Glück im Unglück für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig wohl auf Alphonso Davies verzichten. Einen langfristigen Ausfall müssen die Münchner aber nicht befürchten.

Nachdem Davies wegen Knieproblemen vorzeitig von der kanadischen Nationalmannschaft abreiste, haben weiterführende Untersuchungen in München keine strukturellen Schäden im Knie festgestellt. Das berichtet "Bild". Ein Einsatz des Außenverteidigers, der "nur" unter einer schweren Prellung leiden soll, ist zumindest im Spiel gegen RB Leipzig am Samstag aber dennoch unsicher.

Davies hatte sich im Spiel der kanadischen Auswahl gegen die USA (1:1) am vergangenen Montag verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Das anschließende WM-Qualifikationsspiel gegen El Salvador verpasste der 20-Jährige daraufhin. Bereits am Mittwoch reiste er zurück nach München.

Wie ersetzt der FC Bayern Davies?

Als Ersatz für Davies wird gegen die Sachsen wohl Lucas Hernández auf dem Platz stehen. Trainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, dass der Franzose nach seiner Knie-Operation im Anschluss an die Europameisterschaft wieder einsatzfähig ist.

Er mache einen "sehr guten Eindruck, ist körperlich wieder voll da", sagte Nagelsmann. In den jüngsten Trainingseinheiten habe das Knie des Abwehrspielers "keine Reaktion" mehr gezeigt.

Weiterhin offen ist dagegen ein Einsatz von Thomas Müller. Der Nationalspieler gab mit Blick auf eine längere Ausfallzeit zwar schon Entwarnung und erklärte, er sei "guter Dinge", was das Spiel gegen die Sachsen betrifft, ob es für ihn bis zum Anpfiff reicht, ist aber immer noch nicht klar.



Nach dem Spiel am Samstag gegen RB Leipzig steht für den FC Bayern die erste Europapokal-Reise in dieser Saison an. Am Dienstag treffen die Münchner im ersten Gruppenspiel der Champions League auf den FC Barcelona.