Zu wenig Training? Grammozis reagiert auf Kritik

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Noch viel Arbeit für Dimitrios Grammozis beim FC Schalke 04

Nach fünf Spieltagen der 2. Bundesliga rangiert der FC Schalke 04 mit sieben Punkten lediglich im Mittelfeld der Tabelle. Dass es zuletzt dennoch viele freie Tage für die Profis der Königsblauen gab, sorgte für Wirbel. Trainer Dimitrios Grammozis reagierte inzwischen auf die Kritik.

14 Tage liegen zwischen dem 3:1-Sieg des FC Schalke 04 vor der Länderspielphase und dem anstehenden Zweitligaspiel beim SC Paderborn.

In dieser Zeit bekamen die Schalker Spieler satte sechs Tage frei - eine Anzahl, die vor allem überrascht, da zwischenzeitlich eine erschreckende 1:5-Pleite im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten AS Eupen untermauerte, dass auf Schalke derzeit kaum Automatismen greifen.

FC Schalke 04: "Prämie" für Sieg gegen Düsseldorf

Laut "WAZ" bekamen die S04-Profis die relativ große Auszeit auch als "Prämie" für den eingefahrenen und dringend benötigten Dreier gegen Düsseldorf. Daraus hätten zwei freie Tage resultiert.

Vier weitere gab es an dem Wochenende nach der Eupen-Pleite, bei der bereits zahlreiche Spieler verletzt oder angeschlagen fehlten und viele U23-Akteure auf dem Rasen standen.

Aufgrund der geringen Anzahl fitter Stammspieler sei dort schlicht kein effektives Training möglich gewesen, hieß es in dem Bericht. Dass Grammozis am Donnerstag einen weiteren Tag ohne Training anordnete, habe der Coach demnach mit dem hohen Pensum am Dienstag und am Mittwoch zuvor rechtfertigt.

Dimitrios Grammozis reagiert auf Kritik

Die externe Kritik an seiner Planung lässt Grammozis kalt. "Ich kann mich nicht an Leuten orientieren, die nicht täglich bei der Mannschaft sind", sagte der Übungsleiter am Mittwochnachmittag am Rande der Schalker Trainingseinheit.

Er stelle zusammen mit seinem Trainer-Team stets einen "sechs-Wochen-Plan" auf. In diesem Rahmen seien "Belastungstage und Entlastungstage klar definiert", so der 43-Jährige.

Trotz der vielen freien Tage sei in der Länderspielpause "individualtaktisch gearbeitet" worden, zudem verwies Grammozis auf Videoanalysen und Einzelgespräche mit den Spielern. "Deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir diese Woche wirklich gut genutzt haben", so der Schalker Chefcoach.