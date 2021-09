Eintracht Braunschweig trauert um Publikumsliebling

FIRO/FIRO/SID/

Eintracht Braunschweig trauert um Danilo Popivoda

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig trauert um seinen früheren Publikumsliebling Danilo Popivoda. Der Montenegriner starb am Donnerstag im Alter von 74 Jahren in seiner Heimat. Das gab der Klub bekannt.

Außenstürmer Popivoda spielte von 1975 bis 1980 an der Hamburger Straße und erzielte in 126 Bundesliga-Partien für die Eintracht 30 Tore. Die Klublegende hatte großen Verdienst an den erfolgreichen Spielzeiten 1975/76 (5. Platz) und 1976/77 (3.).

Die Eintracht-Familie trauert um Danilo #Popivoda!



Du wirst als Mensch und als Sportler in Braunschweig unvergessen bleiben!



Ruhe in Frieden, "Popi"!🖤



👉https://t.co/qaoFHO5Jpy#WirsindEintracht — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) 9. September 2021

Popivoda nahm an der WM 1974 in Deutschland im jugoslawischen Trikot teil und wechselte ein Jahr später für 350.000 D-Mark von Olimpija Ljubljana zur Eintracht, die von seinem Landsmann Branko Zebec trainiert wurde.

Ein Augenleiden zwang Popivoda 1981 zum vorzeitigen Karriereende.