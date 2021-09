Spektakuläre Rekord-Nacht für Messi und Neymar

Juan Ignacio Roncoroni via www.imago-images.de

Nächster Rekord für Lionel Messi

Dank historischer Rekorde schrieben die Freunde Lionel Messi und Neymar vier Tage nach der Quarantäne-Farce von Sao Paulo wieder ein "normales" Stück Fußball-Geschichte.

Nach seinem Dreierpack beim 3:0 (1:0) Argentiniens gegen Bolivien ließ Messi mit nun 79 Treffern im Nationaltrikot keinen Geringeren als den legendären Brasilianer Pelé (77) als Länderspiel-Rekordtorschützen Südamerikas hinter sich.

Neymar schüttelte mit seinem Treffer beim 2:0 (2:0) gegen Peru Brasiliens bisherige Eliminatorias-Rekordtorjäger Zico und Romario ab.

Und so marschiert das neue Traumduo von Frankreichs Ausnahmeklub Paris St. Germain, das sich am vergangenen Sonntag wegen Spielabbruchs nach Missachtung der Quarantäne-Vorschrift von vier Argentiniern nur fünf Minuten direkt duellierte, mit seinen Nationalmannschaften weiter unbeirrt Richtung Weltmeisterschaft 2022.

Brasilien und Argentinien weiter ungeschlagen

Mit nun einem Spiel weniger sind Brasilien (24 Punkte) und Argentinien (18) zur Halbzeit der 18 Runden umfassenden südamerikanischen WM-Qualifikation als einzige Teams weiter ungeschlagen.

Dahinter sortierten sich die Jäger um die vier Direkttickets nach Katar plus ein weiteres über den Umweg Play-off.

Uruguay (15) löste mit einem 1:0 (0:0) im direkten Duell Ecuador (13) als Tabellendritten ab. Kolumbien (13) festigte mit einem 3:1 (2:0) gegen Chile (7) Platz fünf und stürzte den Copa-America-Sieger von 2015 und 2016 noch mehr in die Bredouille.

Paraguay (11) hielt seine WM-Hoffnungen mit einem schmeichelhaften 2:1 (1:0) gegen Schlusslicht Venezuela (4) am Leben.

Weltklasse-Treffer von Lionel Messi

Doch die Nacht gehörte Messi, der vor 21.000 Zuschauern im Monumental-Stadion von Buenos Aires bei seinen Toren einmal Weltklasse (14.) und zweimal Kaltblütigkeit (64., 88.) demonstrierte.

Anschließend durfte der 34-Jährige als Kapitän noch die vor einem Monat am Zuckerhut gewonnene Copa-América-Trophäe auf die Ehrenrunde tragen.

Messi ist zudem nun mit 26 Treffern bester Torschütze in der südamerikanischen Eliminatorias-Historie vor einem weiteren Freund, dem Uruguayer Luis Suarez (25).

In Recife diktierte Neymar das Geschehen vor wenigen geladenen Zuschauern in der Arena Pernambuco. Sein Treffer zum 2:0 (40.) war sein 69. im Selecao-Trikot, was ihm Rekordtorjäger Pelé noch näher brachte.

Der 29-jährige Neymar bereite zudem das 1:0 durch Everton Ribeiro (14.) vor. Die Selecao baute damit ihren Startrekord auf nun acht Siege aus.

Bereits in knapp einem Monat geht es weiter, wenn Brasilien am 7. Oktober in Venezuela sowie Argentinien in Paraguay zu Gast sind. Uruguay und Kolumbien stehen sich dann im Verfolgerduell gegenüber.