Sieben Österreicherinnen in Frauen-CL

The #UWCL group stage line-up is set!



⭐️ Arsenal

⭐️ Barcelona

⭐️ Bayern

⭐️ Benfica

⭐️ Breidablik

⭐️ Chelsea

⭐️ Häcken

⭐️ HB Køge

⭐️ Hoffenheim

⭐️ Juventus

⭐️ Kharkiv

⭐️ Lyon

⭐️ Paris

⭐️ Real Madrid

⭐️ Servette

⭐️ Wolfsburg



🔜 #UWCLdraw: Mon 13 Sept at 13:00 CET