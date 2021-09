Doch kein DFL-Job für BVB-Boss Watze?

Noah Wedel/Kirchner via www.imago-images.de

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird bei der DFL gehandelt

Seit über 15 Jahren steht Hans-Joachim Watzke bei Borussia Dortmund in der Verantwortung. Nun winkt dem BVB-Geschäftsführer ein neuer Posten. Allerdings stehen dabei noch einige Hürden im Weg.

Im Oktober feiert Watzke sein 20-jähriges Jubiläum bei Borussia Dortmund. Nachdem der Unternehmer 2001 zunächst als Schatzmeister begann rückte der Sauerländer vier Jahre später in der internen Hierarchie auf und fungiert seitdem als Vorsitzender der Geschäftsführung. Aufgrund seiner großen Erfahrung könnte Watzke demnächst ein neues Amt übernehmen.

Laut "Sport Bild" soll der BVB-Boss ab 2022 in das DFL-Präsidium einziehen und neuer Aufsichtsratschef des Liga-Verbands werden. Watzkes Zusage hängt aber offenbar noch von mehreren Faktoren ab. Besonders die Verbindung zwischen der DFL und dem DFB soll dem 62-Jährigen ein Dorn im Auge sein.

Durch die offiziellen Statuten bringt der Sitz in DFL-Gremien automatisch Verantwortung in DFB-Präsidium und Vorstand mit sich. Das Problem: Der DFB stand in der jüngsten Vergangenheit im Blick der Steuerfahnder. Erst 2020 musste der ehemalige DFL-Präsidenten Reinhard Rauball dafür den Kopf hinhalten. Seine Wohnung wurde bei einer Razzia durchsucht.

BVB und FC Bayern künftig im Präsidium vertreten?

Wie "Bild" berichtet, steht Watzke deshalb für DFB-Ämter nicht zur Verfügung. Inzwischen wird über die Abschaffung des Automatismus' zwischen DFL und DFB diskutiert. Allerdings wird dies durch die DFB-Satzung verhindert. Dementsprechend muss sich die DFL entscheiden: Entweder der Zusammenschluss schickt seine gewählten Vertreter, oder er verzichtet auf die DFB-Plätze.

Zudem gibt es für Watzke noch eine weitere Hürde. Wie "Bild" erfahren haben will, möchten "zahlreiche kleinere Vereine" nicht, dass mit dem BVB und FC Bayern beide Spitzenklubs in der DFL den Ton angeben. Hintergrund: Mit Münchens Finanzchef Jan-Christian Dreesen sitzt bereits ein Mitglied des Rekordmeisters im Präsidium.

Umbruch bei der DFL

"Sport Bild" zufolge würde der aktuelle DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters im Falle einer Watzke-Wahl aus seinem Amt ausscheiden. Der langjährige Finanz-Vorstand des FC Schalke 04 fungiert im Duo mit Rainer Koch als kommissarischer DFB-Präsident. Diesen Posten würde der 59-Jährige aber dem Vernehmen nach am liebsten dauerhaft übernehmen.

Auf die DFL kommen in den kommenden Monaten große Umwälzungen zu. Geschäftsführer Christian Seifert räumt zum 1. Januar 2022 seinen Chef-Sessel und wird von Donata Hopfen beerbt.

Zudem verlor beziehungsweise verliert die Liga Sprachrohre wie Karl-Heinz Rummenigge sowie Rudi Völler.