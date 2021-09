SGE-Leihgabe sieht "sensationelle Mannschaft" auf Schalke

Revierfoto via www.imago-images.de

Rodrigo Zalazar wechselte kurz vor Transferschluss noch zum FC Schalke

Als neuer kreativer Kopf im Mittelfeld des FC Schalke 04 soll Rodrigo Zalazar den Absteiger schnell wieder in die Fußball-Bundesliga führen. Nach bisher drei Einsätzen für S04 in der zweiten Liga lässt der Leihspieler von Eintracht Frankfurt keinen Zweifel daran, welche Ziele er sich in Gelsenkirchen gesteckt hat.

"Wir sind dafür hier, um zu versuchen, Schalke dahin zu bringen, wo der Klub hingehört, weiter nach oben in Deutschland. Und wir arbeiten jetzt dafür, um das zu schaffen", stellte Zalazar im Gespräch mit "Sky" klar.

Nach der peinlichen 1:4-Pleite beim Spitzenreiter Jahn Regensburg zeigten die Königsblauen zuletzt beim 3:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf die richtige Reaktion. Zalazar will mit seinem Teamkollegen dafür sorgen, dass der Erfolg gegen F95 endlich der Auftakt für eine nachhaltige Trendwende auf Schalke war: "Ich sehe ein großes Potenzial. Wir sind eine Gruppe mit unglaublich guten Spielern. Es wird immer besser, je länger wir zusammenspielen."

Einmal auf das Potenzial in der eigenen Truppe angesprochen, kam der Uruguayer im Interview mit dem TV-Sender richtig ins Schwärmen: "Ich finde, wir haben echt eine sensationelle Mannschaft, mit der wir weit oben mitspielen können."

Zalazar mit Bewunderung für Schalke-Stürmer Terodde

Das Lob von Schalkes neuer Nummer zehn richtete sich in erster Linie an Torjäger und Kult-Stürmer Simon Terodde, der es mit sechs Toren in den ersten fünf Ligaspielen für die Knappen auf Anhieb zum Publikumsliebling geschafft hat.

"Er ist ein unglaublicher Spieler. Er war auch ein wichtiger Grund, warum ich mich für Schalke entschieden habe. Wenn du den besten Torjäger der Liga in deiner Mannschaft hast, ist das einfach ein Vorteil. Gib ihm den Ball in der Box und es passiert was. Der macht ihn oder legt ihn auf", meinte Zalazar über Terodde, der im Sommer vom Hamburger SV ins Ruhrgebiet gewechselt war.

Der 22-Jährige versprach, mit seiner Mannschaft alles für den direkten Wiederaufstieg zu tun und meinte angesprochen auf sein eigenes Potenzial für die laufende Saison: "Da geht noch viel mehr!"

Am kommenden Sonntag geht es für den FC Schalke mit dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn (ab 13:30 Uhr) in der 2. Bundesliga weiter.