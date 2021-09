Enthüllt: So will Nagelsmann RB Leipzig knacken

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann trifft mit dem FC Bayern auf RB Leipzig

Vor dem Bundesliga-Kracher bei RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) hat Trainer Julian Nagelsmann ein geheimes Taktik-Training angesetzt. Einige Details der Einheit sind durchgesickert.

Für Julian Nagelsmann ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Am Samstagabend im absoluten Top-Spiel des vierten Bundesligaspieltags trifft der neue Chefcoach des FC Bayern erstmals nach seinem Wechsel wieder auf seinen Ex-Klub RB Leipzig.

Er rechne "mit einer aufgeheizten Stimmung" in der Leipziger Red-Bull-Arena, sagte Nagelsmann im Interview mit "tz" und "Münchner Merkur", "die meisten der 34.000 Zuschauer sind jetzt wohl nicht so freudig, dass ich wieder komme".

Kein Wunder also, dass Nagelsmann seine Mannschaft womöglich noch akribischer als bei anderen Spielen auf das Duell mit dem amtierenden Vizemeister vorbereitet. Am Mittwoch war an der Säbener Straße zu diesem Zweck eine geheime Taktik-Einheit angesetzt.

FC Bayern: Schlüsselrollen für Upamecano, Sabitzer und Pavard?

Laut "Bild" ließ Nagelsmann sein durch das Fehlen vieler Nationalspieler dezimiertes Aufgebot dabei insbesondere daran arbeiten, wie die hochstehende Abwehrkette der Leipziger geknackt werden kann. Der Fokus lag demnach sowohl in einer theoretischen Besprechung an der Taktik-Tafel, als auch später in praktischen Übungen darauf, sich aus dem kleinen Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld im RB-System zu befreien.

Zu diesem Zweck ließ Nagelsmann immer wieder Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer lange Bälle nach vorne spielen, häufig auf Rechtsverteidiger Benjamin Pavard. Den beiden ehemaligen Leipzigern sowie dem französischen Rechtsverteidiger könnten in der Partie also Schlüsselrollen zukommen.

Julian Nagelsmann kennt RB Leipzig ganz genau

Große Überraschungen taktischer Natur dürfte es für Nagelsmann gegen RB nicht geben. Er selbst entwickelte in den letzten zwei Saisons das Pressing-System, das die Sachsen im Grunde auch unter dem neuen Trainer Jesse Marsch spielen.

Auch der US-Amerikaner ist für Nagelsmann kein Unbekannter, arbeitete er doch vor seinem Wechsel in die deutsche Bundesliga als Chefcoach bei Schwesterklub Red Bull Salzburg und zuvor in der Saison 2018/2019 bereits in Leipzig als Co-Trainer.