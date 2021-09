Platte spricht über sein Scheitern auf Schalke

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Felix Platte trifft auf seinen Ex-Klub Schalke 04

Am Sonntag trifft Felix Platte mit dem SC Paderborn in der 2. Bundesliga auf seinen Ex-Verein FC Schalke 04 (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker). Im Vorfeld des Duells hat sich der Stürmer zu seiner Zeit in Königsblau geäußert.

Im Gespräch mit "RUHR24" offenbarte der 25-Jährige, der 2012 in die Knappenschmiede gewechselt war und später den Sprung zu den Profis schaffte, seine bis heute besondere Verbindung zum Traditionsklub aus Gelsenkirchen. Entsprechend hart traf ihn der Niedergang von S04 in den letzten Jahren.

"Ich war sehr traurig, als der Abstieg von Schalke 04 in die 2. Bundesliga feststand. Das war ja schon früh in der Saison klar, aber es hat mich trotzdem getroffen, denn ich bin noch ein kleiner Schalke-Fan", gestand Platte, der zur neuen Spielzeit vom SV Darmstadt nach Paderborn gewechselt war.

Dass es für ihn trotz seiner insgesamt vier Einsätze für die erste Mannschaft der Schalker einst nicht zum Durchbruch gereicht hatte, beschäftigt den Angreifer heute nicht mehr.

Über die Gründe seines Scheiterns sagte er: "Ich würde es nicht allein auf meine Verletzungen schieben. Damals war ich noch sehr jung." Nichtsdestotrotz sei es eine "schöne Zeit" gewesen.

Platte glaubt an Sieg gegen den FC Schalke

Am Sonntag will Platte nun da weitermachen, wo er mit seinem Doppelpack beim 4:1-Coup in Bremen vor vier Wochen aufgehört hat. Auch der zweite Bundesliga-Absteiger soll die Wucht des ehemaligen U21-Nationalspielers zu spüren bekommen.



Positiv: Der zuletzt angeschlagene Offensivmann ist rechtzeitig für sein Wiedersehen mit der alten Liebe wieder fit. Platte erwartet einen heißen Fight.

"Ich denke, dass die Schalker alles tun werden, um uns zu schlagen. Aber es ist eklig, gegen uns zu spielen. Die Truppe brennt und ist scharf auf einen Sieg gegen Schalke", sendete er eine Warnung Richtung Gelsenkirchen.

Seine Prognose: "Ich hoffe, dass wir gewinnen. Daher tippe ich mal ein dreckiges 1:0."