Drei Kandidaten bei Boss-Suche des FC Schalke 04

Sucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden für den FC Schalke 04: Aufsichtsratschef Axel Hefer

Auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden hat der FC Schalke 04 offenbar drei Kandidaten im Visier.

Am 30. Juni endete beim FC Schalke 04 eine Ära: Nach zehn Jahren verließ Alexander Jobst auf eigenen Wunsch den Vorstand des siebenmaligen deutschen Meisters - vor allem, weil es im Zuge der chaotischen Entwicklung in den vergangenen Monaten und Jahren und insbesondere um den bitteren Bundesliga-Abstieg herum Drohungen gegen ihn und seine Familie gab.

Verblieben sind im Schalker Chef-Gremium mit Peter Knäbel (zuständig für Sport und Kommunikation) sowie Christina Rühl-Hamers (Finanzen, Personal und Recht) aktuell nur zwei Personen.

Jobst war im S04-Vorstand zuletzt für die Bereiche Marketing sowie Vertrieb & Organisation zuständig. Seine Stelle soll unbedingt nachbesetzt werden. Das neue Vorstandsmitglied, das zugleich den Vorsitz des Gremiums übernehmen soll, wird allerdings einen anderen Aufgabenbereich bekommen als der langjährige Vorgänger.

FC Schalke 04: Neuer Aufgabenbereich für den Vorstandschef

"Es ist angedacht, das Feld etwas weiter zu fassen als bisher", kündigte der neue Aufsichtsratschef Axel Hefer unlängst an. "Gerade der Bereich Strategie ist in der Vergangenheit zu kurz gekommen und soll von einem neuen Vorstand, in diesem Fall einem Vorstandsvorsitzenden, ebenso vertreten werden wie Marketing und Vertrieb."

Als Zeitrahmen für die Suche hatte sich Schalke ursprünglich sechs bis zwölf Monate gesteckt. Wie die "WAZ" berichtet, könnte der neue Chef sein Amt bei den Königsblauen aber nun doch schon früher antreten.

Drei heiße Kandidaten für den Posten nennt das Blatt in diesem Zusammenhang und beruft sich dabei auf Quellen aus dem Schalker Umfeld.

Einer davon soll Wilken Engelbracht sein. Er arbeitete zwischen 2014 und 2018 im Vorstand von Schalkes Reviernachbar VfL Bochum. Gegenüber der "WAZ" erklärte Engelbracht, der nach seinem Bochum-Engagement in die Wirtschaft zurückkehrte, allerdings, er stehe aktuell nicht in Kontakt mit Hefer wegen eines Vorstandspostens auf Schalke.

"Keine Wasserstandsmeldungen" vom FC Schalke 04

Neben Engelbracht wird auch Thomas de Buhr, Ex-Manager von Twitter, Google und RTL sowie aktueller Chef des Streaming-Dienstes DAZN auf Schalke gehandelt.

Dritter im Bunde ist Raphael Brinkert, bekennender S04-Fan und Leiter einer Werbeagentur mit Sitz in Hamburg. Er leitet derzeit die Wahlkampagne von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Kommentieren will Schalke die Personal-Spekulationen aktuell nicht. Es werde "keine Wasserstandsmeldungen" geben, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der "WAZ".