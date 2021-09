Marco Rose erklärt Bankplatz von Mats Hummels

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

BVB-Verteidiger Mats Hummels wartet noch auf sein Comeback

BVB-Verteidiger Mats Hummels verpasste die zurückliegenden Länderspiele mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aufgrund von Patellasehnenproblemen. Trotz der Pause ist der Routinier jedoch noch nicht wieder bei 100 Prozent, sein Trainer Marco Rose hat sich zum aktuellen Stand geäußert.

"Mats kommt aus einer Verletzung", erklärte Marco Rose kurz vor Anpfiff der Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag bei "Sky". Der 32-Jährige steht zwar im Kader der Borussia, in der Startaufstellung steht allerdings erstmals Neuzugang Marin Pongracic.

Marco Rose erklärte, warum ein Einsatz von Beginn an für Mats Hummels womöglich zu früh kommt: "Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir aufgrund der nächsten Wochen uns die Tage geben, die es eventuell braucht. Es steht jetzt Champions League, dann Bundesliga und wieder Champions League an, dementsprechend ist die Entscheidung getroffen worden."

Ordentliches Programm für den BVB

Zunächst reist der BVB für die Champions-League-Partie gegen Besiktas am Mittwoch nach Istanbul, am 19. September steht das Heimspiel gegen Union Berlin an. Nach der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (25.09.) empfängt Dortmund den portugiesischen Topklub Sporting in der Königsklasse (28.09.)

Innenverteidiger Hummels klagte schon während der Sommer-Vorbereitung über Probleme an der Patellasehne. Nachdem die Verletzung zu Saisonbeginn überstanden zu sein schien, kam der Abwehr-Boss am 2. Spieltag beim SC Freiburg (1:2) nach Einwechslung auch zu seinem Comeback. Anschließend kehrten die Beschwerden jedoch zurück.

Für Borussia Dortmund ist der Ausfall von Mats Hummels ein großes Problem. So musste Mittelfeldmotor Axel Witsel mehrere Spiele in der Innenverteidigung aushelfen. Rose kann in der Abwehrzentrale zudem seit rund einem halben Jahr nicht mehr auf Dan-Axel Zagadou zurückgreifen.