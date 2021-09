BVB II kassiert Heimpleite - Vier Rote auf dem Betzenberg

BEAUTIFUL SPORTS/Zeising via www.imago-images.de

Im Topspiel gegen den 1. FC Magdeburg zog der BVB II den Kürzeren

Nichts wurde es mit dem erhofften Gipfelsturm von Borussia Dortmund II in der 3. Liga. Im Spitzenspiel des Wochenendes unterlag die U23 des BVB gegen den 1. FC Magdeburg im heimischen Stadion Rote Erde mit 0:2 (0:0). Gleich vier Platzverweise gab es beim Südwest-Gipfel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim.

Während die Magdeburger damit weiterhin von der Tabellenspitze grüßen, bleibt den Dortmunder Aufsteigern immerhin noch der dritte Tabellenplatz, nachdem im zweiten Topspiel des Tages der Zweite Viktoria Berlin mit 3:1 gegen SV Wehen Wiesbaden siegreich war.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Teams zunächst ab und neutralisierten sich weitestgehend. Magdeburg hatte schon in den ersten 45 Minuten die zwingenderen Offensiv-Aktionen, ohne aber an BVB-Keeper Stefan Drljaca vorbeizukommen.

Nach der Pause ballerte sich das Team aus Sachsen-Anhalt dann per Doppelschlag auf die Siegerstraße. Luca Schuler traf nach Vorarbeit des sehr agilen Baris Atik kurz nach Wiederanpfiff zunächst zum 1:0.

BVB II kassiert erste Heimpleite der laufenden Saison

Der ehemalige Bundesliga-Profi Atik traf dann selbst nur sechs Minuten später zur Vorentscheidung. Per direktem Freistoß erzielte der Ex-Hoffenheimer das 2:0 für seine Farben, welches die Magdeburger in der Folgezeit souverän über die Zeit brachten.

Die Niederlage gegen den 1. FCM bedeutete im vierten Heimspiel der Saison die erste Pleite für den Aufsteiger aus Dortmund. Der BVB II blieb nach der Nullnummer gegen 1. FC Saarbrücken von vor drei Wochen damit zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit ohne eigenes Tor.

Der Magdeburger von Cheftrainer Christian Titz bejubelten bei den Schwarz-Gelben hingegen den dritten Sieg in Folge und festigten den Platz an der Sonne in der 3. Liga.

Am kommenden Wochenende geht es für den Spitzenreiter mit dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers weiter, während die U23 des BVB auswärts beim SV Wehen Wiesbaden ranmuss.

Vier Platzverweise im hitzigen Derby

Gleich vier Platzverweise gab es im stets hitzigen Derby auf dem Betzenberg zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim.

Außer den FCK-Profis Kenny Redondo (24., Rote Karte) und Marvin Senger (41., Rote Karte für Notbremse) flogen bei der Nullnummer auch Mannheims Sportdirektor Jochen Kientz (25.) und FCK-Funktionär Florian Dick (45.+5) vom Platz.

Der SC Verl gewann hingegen mit 3:1 (2:1) beim FSV Zwickau. Viktoria Köln und der 1. FC Saarbrücken trennten sich torlos. Kölns Aaron Berzel sah wegen wiederholten Foulspiels (53.) die Gelb-Rote Karte. Aufsteiger TSV Havelse holte durch ein 0:0 bei den Würzburger Kickers den ersten Punkt.