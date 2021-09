Enttäuschung bei der Eintracht "natürlich da"

Arne Dedert, APA

Marco Rose siegte mit dem BVB bei Bayer Leverkusen

In einem wahren Fußball-Spektakel hat sich der BVB mit einem 4:3 bei Bayer Leverkusen durchgesetzt. Mannschaft der Stunde bleibt aber der VfL Wolfsburg, der seine blütenweiße Weste behielt. Julian Nagelsmann freute sich derweil über einen Sieg des FC Bayern, der vielleicht etwas zu hoch ausfiel. Am Sonntag verpasste schließlich Eintracht Frankfurt den ersten Saison-Sieg. Die Stimmen zum Spieltag:

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir nehmen so ziemlich alles mit, was man mitnehmen kann. Ich kann versprechen, das schweißt uns nur noch mehr zusammen. Klar nervt es. All die Steine, die in unserem Weg liegen, werden wir gemeinsam aus dem Weg räumen. Natürlich ist die Enttäuschung da. Wir legen uns heute nicht ins Bett und halten zehn Stunden Dornröschenschlaf."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut ins Spiel gekommen, die ersten 20 Minuten war es offensiv ordentlich. Was mir sehr gut gefallen hat, war unsere Bereitschaft zu verteidigen. Das ist eine positive Sache, die wir mitnehmen. Wenn man in Unterzahl das 1:1 schießt, spricht das für die Moral."

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Bayern hat eine Menge Qualität und ist eine super Mannschaft. Das haben sie heute gezeigt. Wir haben nicht schlecht gespielt, haben viel investiert und viel gegeben. Das hat unseren Fans gezeigt, dass die Gruppe alles gibt. Gegen Bayern ist es immer schwierig, aber wir haben mutig gespielt. Mit ein wenig mehr Spielglück kann es anders laufen. Wir haben eine gute Gruppe. Wir müssen schnell lernen, am Mittwoch kommt Manchester City. Wir hatten nicht den Start, den wir wollten. Wir müssen positiv und ruhig bleiben und weiter miteinander arbeiten und zusammenbleiben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München)...

... zu seinem ersten Spiel zurück in Leipzig: "Ich habe mich im Stadion wohlgefühlt. Wenn man gewinnt, ist das auch leichter. Grundsätzlich war es gut."

... zum Spiel: "Wir waren dem Torunterschied gemessen nicht so viel besser. Wir hatten Anfang der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, die erste Halbzeit war eher wild. Wir können dennoch besser spielen. Am Ende ist es immer die Frage, wie viel Neues du reinbringst. Wir hatten keine Trainingszeit - ich will dennoch, dass wir uns weiterentwickeln und nicht nur auf Bewährtes setzen."

... über Jamal Musiala: "Ich hatte bereits einige Nachwuchsspieler - er ist schon außergewöhnlich, sowohl vom Talent wie auch vom Charakter. Er ist sehr demütig, will arbeiten und hört zu. Du hast nie in seiner Ausstrahlung das Gefühl, dass er abgehoben sei."

... zu den Verletzungen: "Bei Serge ist es etwas im Rücken, vielleicht ein Hexenschuss. Da muss man schauen, ob sich das bis Dienstag geraderückt. Ich hoffe, dass er zur Verfügung steht, aber das kann man noch nicht sagen. Bei Lewy ist es so, dass er Probleme im Adduktorenbereich hatte. Das ist nichts Strukturelles, sondern eine Vorsichtsmaßnahme."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die Jungs waren etwas enttäuscht über die 30 Minuten vor der Halbzeit, da waren wir nicht gut genug. Mit der zweiten Halbzeit bin ich total zufrieden. Es ist toll, dass die jungen Spieler da Alarm gemacht haben auf der Seite. Wir machen ein glückliches Tor, aber das Unentschieden ist verdient."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war sehr intensiv, sehr offen. Die erste Halbzeit ging an uns. Auch wenn das Tor spät fällt, geht es verdient 1:1 aus. Es ist ein sehr gerechtes Ergebnis. Natürlich ärgern wir uns, dass es am Ende gefallen ist, aber ich gehe sehr zufrieden nach Hause."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ein tolles Spiel, beide hatten Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Auch ich sehe es so, dass die beiden Torhüter heute was dagegen hatten. Die Mannschaft hat alles versucht. Ein Lucky Punch wäre möglich gewesen, aber er wäre auf beiden Seiten möglich gewesen."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Es war ein gutes Auswärtsspiel von meiner Mannschaft. Das 0:0 geht in Ordnung. Im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung, die wir mitnehmen. Wir haben es vorne versäumt, den Punch zu setzen. Ich bin aber trotzdem zufrieden."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Es gibt nicht viel zu analysieren. Wir haben das Spiel verdient verloren. Man kann gegen Mainz verlieren. Aber nicht so. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin stocksauer."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war eine sehr disziplinierte und abgeklärte Leistung. Wir haben über die gesamte Spieldauer nicht viel zugelassen - und selbst haben wir die nötigen Chancen rausgespielt. Ich freue mich über die Leistung."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war ein tolles Spiel, ein Spektakel für die Zuschauer. Dafür lieben wir diesen Spot. Man kann nicht alles verteidigen, Dortmund hat Stürmer von Weltklasseformat. Es ist ärgerlich, wenn man dreimal in Führung geht und dann verliert."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Das Wichtigste sind die drei Punkte. In einem sehr wilden Spiel, einem Spektakel. Es war ein Top-Bundesligaspiel. Aus Trainersicht wünscht man sich aber viele Dinge anders: Wir kassieren zu viele Gegentore."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich bin zufrieden, nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben. Das war eine deutliche Leistungssteigerung zum letzten Spiel in Mainz. Wir haben zwei Schüsse aufs Tor bekommen, die waren beide leider drin. Du brauchst in gewissen Phasen das nötige Glück. Ein 1:1 wäre nicht unverdient gewesen."

Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin sehr froh, wir haben vier Spiele gespielt und zwölf Punkte. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, nur: Wir haben nicht viele Chancen herausgespielt, der letzte und vorletzte Pass waren nicht so gut. Aber wir haben mit Geduld gespielt. Geduld ist nicht langsam, Geduld ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir haben konzentriert verteidigt, wir sind nicht in Panik geraten. Ich denke, dass nicht viele Mannschaften hier gewinnen, das ist eine Mannschaft, die man nicht leicht schlägt."