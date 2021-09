Müller adelt Musiala: "Der Zauberer des Spiels gewesen"

Sebastian Räppold / Matthias Koch via www.imago-im

Jamal Musiala (M.) überzeugte beim Bayern-Sieg in Leipzig

Jamal Musiala wurde am Samstagabend zur zweiten Halbzeit gegen RB Leipzig eingewechselt, nachdem Serge Gnabry mit Rückenbeschwerden auf Seiten des FC Bayern heruntergenommen werden musste. Der Youngster der Münchner ragte dann einmal mehr mit starken 45 Minuten heraus und steuerte beim 4:1-Sieg des FC Bayern im Topspiel einen Treffer und einen Assist bei.

Der 18-Jährige wird immer wichtiger für den Deutschen Rekordmeister, der zurück auf den zweiten Tabellenplatz sprang und den Vorsprung auf Vizemeister RB Leipzig auf bereits sieben Zähler ausbaute.

Auf die überragende Leistung Musialas folgten einmal mehr lobende Worte seiner erfahrenen Mitspieler. Dieses Mal zeigte sich Bayern- und Nationalmannschaftskollege Thomas Müller äußert angetan von der Performance des Offensivmannes: "Jamal ist heute der Zauberer des Spiels gewesen", feierte Müller im "Sky"-Interview den Senkrechtstarter, der mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 die Weichen endgültig auf Auswärtssieg stellte.

"Das Besondere ist, dass er zu seinem ganzen Talent einen tollen Charakter hat. Er ist bescheiden und fleißig, er nimmt den Ball und sucht sich seine Aktionen. Das Gesamtpaket in den jungen Jahren macht ihn so besonders", führte Müller über seinen jungen Teamkameraden aus, der bei den Münchnern auf immer mehr Spielanteile kommt.

Musiala: "Es hat ganz viel Spaß gemacht"



In der laufenden Bundesliga-Spielzeit wirkte Musiala bisher in jeder Partie mit, einmal von Beginn an und dreimal als Einwechselspieler. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und zwei Assists, weshalb er hinter Robert Lewandowski der beste FCB-Scorer der laufenden Saison ist.

Die lobenden Worte des erfahrenen Müller gingen nach dem Sieg in Leipzig sogar noch weiter: "Wenn er das alles einbringt, ist er nicht nur eine Ergänzung für uns. Sondern er hilft uns dabei, die Spiele zu gewinnen."

Der Matchwinner selbst zeigte sich am Samstagabend bescheiden. "Es hat ganz viel Spaß macht. Wir haben gut gespielt. Wir hatten zehn bis 15 Minuten eine harte Zeit gehabt, aber wir haben durchgehalten. Wir trainieren solche Situationen wie bei meinem Tor. Da denkt man nicht viel", so Musiala nach dem Bayern-Sieg bei den Roten Bullen.