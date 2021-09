Bis zu 70 Millionen! Geht Barca bei RB-Star All-in?

motivio via www.imago-images.de

Dani Olmo (r.) ist Stammspieler bei RB Leipzig

Kurz vor Ende der Transferperiode im August musste sich RB Leipzig plötzlich den heftigen Avancen des FC Barcelona erwehren, der unbedingt noch vor Toreschluss den spanischen Nationalspieler Dani Olmo verpflichten wollte. Die Sachsen blieben hart, Olmo konnte gehalten werden. Für den Winter soll Barca jetzt aber einen neuen Versuch starten, den RB-Star zurück nach Spanien zu transferieren.

Wie es in einem Bericht des spanischen Senders "Esport3" heißt, planen die Katalanen für den Januar, ihren derzeit offensichtlich nicht ausbalancierten Kader noch zu verstärken. Nach den Abgängen unter anderem von Superstar Lionel Messi und Weltmeister Antoine Griezmann suchen die Barca-Bosse intensiv nach Verstärkungen für das Offensivspiel.

Dani Olmo soll dabei offenbar weiterhin ganz oben auf der Wunschliste des Klubs stehen. Laut dem Medienbericht hat die Blaugrana im Winter immerhin 70 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung. Diese sollen womöglich in Gänze in eine Verpflichtung des 23-Jährigen fließen, der zuletzt auch mit der spanischen Olympia-Auswahl in Tokio am Start war.

Barca-Boss bestätigt: "Könnte einer der Namen sein"

In der "Mundo Deportivo" bestätigte Barca-Geschäftsführer Mateu Alemany zuletzt vielsagend: "Er könnte einer der Namen sein."



Seit seinem Wechsel im Januar 2020 vom kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb gehört Dani Olmo zu den absoluten Leistungsträgern bei den Roten Bullen. Bisher bestritt er 45 Bundesliga-Spiele für Leipzig und stand zehnmal in der Königsklasse für RB auf dem Rasen. In der Jugend spielte Olmo bereits sieben Jahre für den FC Barcelona, durchlief zwischen 2007 und 2014 die Jugendakademie La Masia.

Auch im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend wirkte Olmo wieder von Beginn an mit, wurde kurz nach dem zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer von Konrad Laimer aber knapp 30 Minuten vor Schluss ausgewechselt (Endstand 1:4).

Gegen den Rekordmeister war es der erste Saisoneinsatz für Olmo, der erst Mitte August von den Olympischen Spielen nach Europa zurückgekehrt war.