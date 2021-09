Brazzo spricht über Haaland und kritisiert BVB-Star Reus

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Hasan Salihamidzic hat deutliche Worte gefunden

Hasan Salihamidzic hat sich am Sonntagmittag ausführlich zu allen großen Themen rund um den FC Bayern München geäußert. Er bezog zu den wichtigsten Personalien rund um den Verein Stellung und ordnete weitere sportliche Belange um den deutschen Branchenprimus ein.

Viel spekuliert wurde zuletzt über das vermeintliche Bayern-Interesse an BVB-Superstar Erling Haaland. In der Sendung "Sky90" äußerte sich Bayerns Sportvorstand einmal mehr klar in dieser Causa: "Ich habe schon einmal gesagt: Wir wären Vollamateure wenn wir den nicht sehen würden. Es ist doch klar, dass wir bei so einem Spieler hinschauen müssen."

Die große Notwendigkeit, den Torjäger von Borussia Dortmund möglicherweise im nächsten Sommer zu verpflichten, sieht "Brazzo" aber nicht: "Schaut mal auf Lewy [Robert Lewandowski, Anm. d. Red.]. Der gibt Gas, der geht voran, das ist einfach Wahnsinn!"

Auch über die Zukunft von Mittelfeld-Star Leon Goretzka wurde zuletzt viel spekuliert. Der deutsche Nationalspieler hat seinen 2022 auslaufenden Vertrag in München noch immer nicht verlängert. "Er ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir sind in sehr guten Gesprächen. Er hat besondere Qualitäten im Mittelfeld und wir wissen, was wir aneinander haben", meinte Salihamidzic über den Ex-Schalker, der zuletzt aber auch immer wieder verletzt ausfiel. Die Anfälligkeit des Box-to-Box-Spielers sei noch "ein Problem". "Das müssen wir abstellen, da arbeiten wir dran", versicherte Salihamidzic.

Salihamidzic kritisiert BVB-Kapitän Reus: "Ärgert mich schon"

Beim Blick auf die direkte Konkurrenz in der Bundesliga fand der Sportvorstand des Rekordmeisters gegenüber "Sky" am Sonntag auch kritische Worte.

Bei der Nationalmannschaft reiste Marco Reus zum wiederholten Mal vorzeitig angeschlagen ab, für den BVB stand er am Samstag in Leverkusen (4:3) dann über 90 Minuten auf dem Rasen. Ein Umstand der einen ziemlich verärgerte: Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München.

"Es ist schon manchmal verwunderlich. Unsere Spieler bleiben da und spielen immer. [...] Es ärgert mich schon ein bisschen, es ist ja nicht das erste Mal", sagte der Sportvorstand des FC Bayern bei "Sky90" am Sonntagmittag.

Marco Reus hatte vor den WM-Qualifikationsspielen im September den Anspruch geäußert, in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick eine Führungsrolle zu übernehmen. Ein Ziel des BVB-Kapitäns, das Salihamidzic als wenig realistisch ansieht. "Wie soll das denn gehen? Das sehe ich nicht so! Wenn man Führung pbernehmen will, muss man schon die ganze Zeit da sein! Das, was der Jo Kimmich macht, der Leon Goretzka oder der Manuel Neuer, das ist Führung! Darauf kann sich der Trainer verlassen!", fand "Brazzo" deutliche Worte.

Salimahidzic: "Mit Dortmund ist immer zu rechnen"

Im Gegensatz zu Marco Reus sei etwa ein Serge Gnabry die gesamte Zeit bei der Nationalmannschaft geblieben, obwohl er bereits seit einigen Tagen über Rückenbeschwerden geklagt hatte. Gegen RB Leipzig musste er folglich am Samstag zur Pause vom Feld, sein Einsatz in der Champions League beim FC Barcelona ist am kommenden Dienstag noch fraglich.

Salihamidzic ist nach dem Sieg der Dortmunder Borussia bei Bayer Leverkusen davon überzeugt, dass die Schwarz-Gelben der heißeste Konkurrent im Meisterrennen: "Sie haben eine gute Mannschaft. Mit Dortmund ist immer zu rechnen, klar! Sie sind wirklich am stabilsten. Ich glaube schon, dass die Offensive mit Reus und Haaland sehr gute Qualitäten hat."

Nach vier Spieltagen rangiert der FC Bayern mit einem Punkt vor dem BVB auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Überraschungsspitzenreiter VfL Wolfsburg.